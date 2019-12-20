Alman komedyen Jan Böhmermann yaklaşık üç buçuk yıl önce televizyonda canlı yayında okuduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hakaret içeren şiirin bir bölümünün yasaklanmasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Tagesspiegel gazetesinin konuyla ilgili haberi üzerine mahkeme sözcüsü başvurunun Ağustos ayında yapıldığını açıkladı. Sözcü, mahkemenin kararını ne zaman vereceğinin ise belli olmadığını belirtti.





Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, 2018 yılı Mayıs ayında aldığı kararla şiirin belirli bölümlerinin hakaret içermesi nedeniyle yeniden yayınlanmasını yasaklamış, karara temyiz yolunu kapatmıştı. Böhmermann'ın temyiz yolunun kapatılmasına karşı başvurduğu Karlsruhe'deki Federal Yargıtay Böhmermann'ın başvurusunu geri çevirerek Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını onamıştı. Mahkeme, 24 dizeli şiirin ağır hakaret ve cinsel ima içeren 18 dizesi üzerindeki yasağın sürdürülmesine hükmetmişti.





Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz, bu kararların anayasa ile koruma altında olan sanat ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor. Mahkemelerin daha önceki kararlarında "devlet politikasına ilişkin düşüncelerin oynadığı rolün oldukça açık” olduğunu kaydeden Schertz, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin düşmanlarına karşı sanat özgürlüğünün bir savunma aracı olduğu belirtiyor.





"Kişisel onura yönelik saldırı"





Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, kararında şiirin önemli bir bölümünün "sadece Erdoğan'ın kişisel onuruna yönelik bir saldırıya hizmet ettiğine” ve hukuk dışı olduğuna hükmetmişti. Daha önce Hamburg Eyalet Mahkemesi de benzer bir karara imza atmış ve Erdoğan'ın avukatlarının şiirin yayınlanmasına ihtiyati tedbir konması amacıyla yaptığı başvuruyu kabul etmişti.





Böhmermann'ın 31 Mart 2016 tarihinde Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'deki "Neo Magazin Royale” programında okuduğu şiirde Erdoğan'a yönelik çocuk istismarı, hayvanlarla cinsel ilişki gibi çağrışımlar içeren ifadeler yer alıyordu. Şiir, Almanya'da hicvin sınırları ile ilgili yoğun tartışmalara neden olmuş, Böhmermann şiiri, "izin verilen hicivle Almanya'da yasaklı hakaret arasındaki farkı göstermeyi hedeflediği” şeklinde savunmuştu. Erdoğan şiirin tümünün yasaklanması için yaptığı başvuruda başarılı olamamış, şiir kısmen yasaklanmıştı. 2018 yılında Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından Böhmermann'ın avukatı, gerekirse Anayasa Mahkemesi'ne kadar gideceklerini söylemişti.