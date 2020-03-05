Samanyolu Haber /Dünya / Alman mahkemeden emsal karar /05 Mart 2020 19:31

Alman mahkemeden emsal karar

Nusaybin’de evi yıkılan HDP’li Muhittin B. ile ilgili Hannover İdari Mahkemesi emsal bir karar verdi. Karar Almanya’nın Türk adalet sistemine bakışını ortaya koydu.

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Hannover İdari Mahkemesi, Kürt olduğu için zulme ve baskıya uğradığını söyleyerek Almanya’ya iltica eden Muhittin B. ile ilgili emsal bir karara hükmetti. Mahkeme, Türk mahkemelerinden hukuk devletine uygun adil yargılama beklenilemeyeceğine hükmetti.

NUSAYBİN’DE EVİ YIKILDI

Muhittin B. 17 Kasım 2016’da Almanya’ya iltica etti.Türkiye’deyken Nusaybin’de yaşayan Muhittin B’nin evi 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yıkıldı. Muhittin B. evinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin açtığı ateş sonucu yıkıldığını iddia ediyor.

HDP üyesi olan Muhittin B. bu nedenle de Nusaybin’de baskı altına alındığını ve 21 Ağustos 2016’da hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını belirtiyor. Gerekçe ise terör örgütüne yardım.
Muhittin B’nin bu gerekçelerle Almanya’ya yaptığı iltica başvurusu, ilk etapta reddedildi.

İltica başvurularını karara bağlayan BAMF, 5 Mart 2018’de verdiği ret kararına gerekçe olarak, başvurucunun anlatımlarının inandırıcı olmadığını gösterdi.

BAMF’ın verdiği karar, Muhittin B. tarafından 24 Nisan 2018’de Hannover İdari Mahkemesine taşındı. Muhittin B.’nin sunduğu kanıtları inceleyen mahkeme konuyu Almanya Dışişleri Bakanlığı’na sorarak bilgi istedi.

Muhittin B’nin mahkemeye sunduğu Mardin Başsavcılığının açtığı 2 soruşturma ve tutuklama kararının doğru olduğu Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca 3 Şubat 2020’de mahkemeye ‘Muhittin B’nin bilgilerinin Türkiye’de tutuklanan Almanya Büyükelçiliği avukatı nedeniyle Türk makamların eline geçmiş olabileceğini’ bildirdi.Ancak BAMF buna rağmen iltica başvurusunu kabul etmemekte direndi.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Bugün (05.03.2020) sabah Hannover’de gerçekleşen duruşmada idare mahkemesi Muhittin B’nin iltica başvurusunun kabul edilmesi yönünde karar verdi.

Mahkemenin kararında Türk yargısıyla ilgili çarpıcı bir tespitte bulunuldu. Hannover İdari Mahkemesi, Muhittin B. kararında “Türkiye mahkemelerinden hukuk devletine uygun adil yargılama beklenilemez” dedi.Böylece Almanya’da Türk yargı sisteminin mevcut durumuyla ilgili önemli bir karar çıktı.

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