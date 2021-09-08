Alman mahkemesi: Sinovac aşısı olanlara ülkeye giriş yasağı doğru

Berlin İdare Mahkemesi, AB vatandaşı olmayan ve Sinovac aşısı olan kişilere uygulanan seyahat kısıtlamaları hakkındaki kararını açıkladı. Bir İran vatandaşının başvurusunu değerlendiren mahkeme Cuma günü aldığı kararda dava başvurusunu reddetti. Kararın gerekçesi bugün kamuoyuyla paylaşıldı.







Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından konan seyahat kısıtlamasına göre aşısız veya kabul edilen aşılardan birini olmamış kişilerin (AB dışından gelerek) birinci dereceden aile yakınını ziyaret etmesini gerektirecek acil bir seyahat nedeni bulunan durumlar dışında ülkeye girişlerine izin verilmiyor.





Tahran’da yaşayan İranlı bir kadın aile ziyaretine izin verilmemesi üzerine Almanya’da yaşayan kızı ve torunları ile birlikte mahkemeye itirazda bulundu. Dilekçede İranlı kadının Schengen vizesi olduğu ve iki doz Sinovac aşısı olduğu ifade edildi. Başvuruda İçişleri Bakanlığı kararının ‘orantısız’ olduğu ileri sürüldü.





SİNOVAC, GEÇERLİ AŞILAR ARASINDA DEĞİL





Mahkeme başvuruyu ‘başvurucunun temel haklarına müdahalenin orantısız olmadığı’ gerekçesiyle reddetti. Kararda Sinovac aşısının, Almanya’da yetki sahibi kurum olan Paul Ehrlich Enstitüsü’nün geçerli koronavirüs aşıları listesinde yer almadığına dikkat çekildi.





Almanya sadece enstitünün internet sitesinde yer alan aşıları tanıyor, bu aşılar ise BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson.





Berlin İdare Mahkemesi kısıtlamanın listede yer alan aşılar üzerinden yapılmasının başvurucunun eşitlik hakkını ihlal etmediğine hükmetti. Ayrıca ziyaretin acilen yapılması gerektiği yönünde de başvurunun ikna edici olmadığı kaydedildi.





Mahkeme kararında ayrıca Schengen Sınır Kanunnamesi’ne göre AB vatandaşı olmayanların seyahat koşulları arasında kamu sağlığına tehdit oluşturmama unsuru olduğuna işaret etti. Koronavirüsün ölümcül olabileceğine dikkat çeken mahkeme Avrupa Birliği Komisyonu’nun da AB ülkesi olmayan ülkelerden seyahatlerin kısıtlanması yönünde tavsiye kararı olduğunu kaydetti.





Karara bir üst yargı merci olan Berlin Brandenburg Yüksek İdare Mahkemesi’nde temyiz yolu açık.