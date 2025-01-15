Alman mahkemesi Türkiye üretimi Dubai çikolatasını yasakladı: İşte gerekçesi!

Almanya’da Dubai dışında üretilen çikolataların “Dubai çikolatası” olarak satılması hukuken yasaklanıyor.





DW Türkçe’nin aktardığına göre; Köln kentindeki bir mahkeme, Türkiye’de üretilen ürünleri “Alyan el yapımı Dubai çikolatası” etiketiyle satan süpermarket zinciri Aldi Süd aleyhinde karar verdi.





“Ortalama bir tüketicinin ‘El yapımı Dubai çikolatası’ ifadesini görünce bu çikolatanın Dubai’de üretildiğini düşüneceği” hükmüne varan mahkeme, “Diğer taraftaki ‘Orijin: Türkiye’ etiketi bu yanlış anlaşılmayı gidermeye yeterli değil” ifadesini kullandı. Alman mahkemesi, üretimin Türkiye’de yapıldığını gösteren bu ibarenin paketteki yerine ve “küçük fontlarla” yazılmış olmasına dikkat çekti.





Almanya genelinde şubeleri bulunan Aldi Süd’ün davacının mahkeme masraflarını da ödemesine hükmedildi. Dava, Dubai’den “Dubai çikolatası” ithal eden iş insanı Andreas Wilmers’in şikâyeti üzerine açılmıştı.





‘KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Wilmers, müşterilerin çikolataların tadı konusundaki şikâyetleri üzerine imitasyon ürünlerle ilgili olarak harekete geçtiğini söyledi.





AFP’ye konuşan Wilmers, “Aslında Türkiye’de seri üretimi yapılan bir çikolatanın üzerinde ‘El yapımı Dubai çikolatası’ yazdığını görüyorsanız, bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil” dedi. Wilmers, “Dubai çikolatası” yerine “Dubai tarzı” gibi ifadelerin kullanılmasının makul olacağını savundu.