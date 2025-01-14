Samanyolu Haber /Dünya / Alman mahkemesinden dikkat çeken Dubai çikolatası kararı /14 Ocak 2025 22:43

Alman mahkemesinden dikkat çeken Dubai çikolatası kararı

Almanya'da mahkeme, Türkiye'de üretilen çikolataları "Dubai çikolatası" etiketiyle satan süpermarket zincirinin tüketiciyi yanlış yönlendirdiğine hükmetti.

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Almanya'da Dubai dışında üretilen çikolataların "Dubai çikolatası" olarak satılması hukuken yasaklanıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Köln kentindeki bir mahkeme, Türkiye'de üretilen ürünleri "Alyan el yapımı Dubai çikolatası" etiketiyle satan süpermarket zinciri Aldi Süd aleyhinde karar verdi.

"Ortalama bir tüketicinin 'El yapımı Dubai çikolatası' ifadesini görünce bu çikolatanın Dubai'de üretildiğini düşüneceği" hükmüne varan mahkeme, "Diğer taraftaki 'Orijin: Türkiye' etiketi bu yanlış anlaşılmayı gidermeye yeterli değil" ifadesini kullandı. Alman mahkemesi, üretimin Türkiye'de yapıldığını gösteren bu ibarenin paketteki yerine ve "küçük fontlarla" yazılmış olmasına dikkat çekti.

Almanya genelinde şubeleri bulunan Aldi Süd'ün davacının mahkeme masraflarını da ödemesine hükmedildi. Dava, Dubai'den "Dubai çikolatası" ithal eden iş insanı Andreas Wilmers'in şikâyeti üzerine açılmıştı.

"Kabul edilebilir değil"

Wilmers, müşterilerin çikolataların tadı konusundaki şikâyetleri üzerine imitasyon ürünlerle ilgili olarak harekete geçtiğini söyledi.

AFP'ye konuşan Wilmers, "Aslında Türkiye'de seri üretimi yapılan bir çikolatanın üzerinde 'El yapımı Dubai çikolatası' yazdığını görüyorsanız, bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil" dedi. Wilmers, "Dubai çikolatası" yerine "Dubai tarzı" gibi ifadelerin kullanılmasının makul olacağını savundu.

Temyiz yolu açık

Aldi Süd'ün AFP'ye yaptığı açıklamada "devam eden süreç" hakkında yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi. Davada temyiz yolu hâlen açık.

Wilmers, benzer gerekçeyle İsviçre'deki bir çikolata üreticisinden de şikâyetçi olduğunu, bu adımının ardından söz konusu çikolatanın paketinin şirket tarafından değiştirildiğini söyledi. Wilmers, uyarılarına rağmen benzer bir ürün satan bir başka Alman süpermarket zinciri hakkında da hukuki işlem başlatmayı düşünüyor.
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