Samanyolu Haber /Gündem / Alman mahkemesinden sığınmacıların iadesine ret /26 Ocak 2021 17:26

Alman mahkemesinden sığınmacıların iadesine ret

Almanya’da KRV Yüksek İdari Mahkemesi, sığınmacıların Yunanistan'da ağır muamelelere maruz kaldığı gerekçesiyle bu ülkeye iade edilemeyeceklerine karar verdi.

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Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (NRW) Yüksek İdare Mahkemesi (OVG), Yunanistan'da sığınma başvuruları kabul edilenlerin şu an için Almanya'dan bu ülkeye iade edilemeyeceklerine hükmetti. 

Mahkeme salı günü aldığı kararda, söz konusu sığınmacıların Yunanistan'a sınır dışı edilmeleri durumunda, burada "ciddi şekilde insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele tehdidi ile karşı karşıya kalacakları" gerekçesiyle Almanya'ya iltica müracaatında bulunmalarının reddedilemeyeceğine karar verdi. 

ERİTRELİ VE SURİLEYİ İKİ DAVACI

Karar, Yunanistan'da uluslararası koruma hakkı elde eden Eritreli ve Suriyeli iki davacının başvurusu üzerine alındı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), iki davacının Almanya'da sığınma talebini reddederek, Yunanistan'a sınır dışı edilmelerine karar vermişti. 

Karara yapılan itiraz sonucu Arnsberg ve Düsseldorf'taki idare mahkemeleri dedavayı görüşmüş ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin kararını onaylamıştı. Dava bunun üzerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi'ne taşınmıştı.

İki davacı ile ilgili alınan karara göre, Yunanistan'a sınır dışı edilmeleri  durumunda davacıları çalışamayacakları için, "aşırı maddi sıkıntılar" bekliyor olacak. Ayrıca sığınmacılar için Yunanistan'daki kabul merkezlerinde veya evsizler için barınaklarda konaklama imkânlarının da olmayacağı kararda vurgulandı. Söz konusu karar temyiz edilemeyecek.
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