Samanyolu Haber /Dünya / Alman Mahkemesi'nden Tesla'ya onay çıktı: Ağaçlar kesilecek /21 Şubat 2020 13:44

Alman Mahkemesi'nden Tesla'ya onay çıktı: Ağaçlar kesilecek

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Almanya’ya kurmayı planladığı ancak çevrecilerin itirazlarına takılan fabrika için beklenen karar çıktı. Mahkeme, inşaat alanındaki ağaçların kesilebileceğine karar verdi.

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Tesla'nın Almanya'daki ilk elektrikli araç fabrikasının inşasına yönelik geçici durdurma adımı sonrası mahkeme nihai kararını verdi. Tesla’nın inşaat için bölgeyi temizleme yani 'ağaçları kesme hakkına' sahip olduğuna hükmetti.

Bu kararla birlikte, yaklaşık 92 hektarlık bir bölgede ormanlık alan yok olacak.

Alman Endüstrileri Federasyonu ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Federasyon yetkililerinden Holger Loesch, kararı, Almanya’yı yatırım yapılacak bir yer olarak göstermesi bakımından önemli olarak niteledi. Loesch ayrıca plan ve onay süreçlerinin tartışmaya açılması gerektiğini çünkü mevcut haliyle ciddi gecikmeler yaşandığını belirtti.

Çevre örgütlerinin karara tepki göstermesi bekleniyor.

Mahkeme kesimi durdurmuştu

Berlin yakınlarındaki ormanlık bir alanda kurulacak fabrikaya karşı çevre örgütleri dava açmıştı. Alt mahkemenin sakıncalı bulmaması üzerine Tesla ağaç kesimine başlamıştı.

Ancak Green League Brandenburg adlı çevre örgütü, fabrikanın, bölgedeki doğal yaşamı ve su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini belirterek konuyu üst mahkemeye taşımıştı.

Berlin-Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesi, çevre örgütlerinin başvurusu karara bağlanıncaya kadar Tesla'nın fabrika kurulacak alanda ağaç kesme faaliyetlerine son vermesi gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme, nihai karar verilene kadar firmanın işi tamamlayacağı endişesi nedeniyle bu kararın alındığını belirtmişti.

Grünheide bölgesine kurulması planlanan, pil ve otomobil üretecek ‘Gigafactory’, Tesla yöneticisi Elon Musk tarafından ilk olarak geçen yıl kasım ayında duyuruldu. Fabrikanın 2021 ortasına kadar tamamlanması bekleniyor. Tesla'nın hâlihazırda biri ABD'de biri de Çin'de olmak üzere iki Gigafactory'si bulunuyor.
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