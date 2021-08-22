Samanyolu Haber /Dünya / Alman market devinden popülist sağ partiye: Rafımızda size yer yok! /22 Ağustos 2021 13:05

Alman market devinden popülist sağ partiye: Rafımızda size yer yok!

Almanya’nın en büyük perakende gıda zincilerinden olan ve reklamlarında Almanya’nın çeşitliğine vurgu yapan Edeka, popülist sağ partiye hayır dedi.

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Seçimler yaklaşırken, partilerin isimlerini kullanarak ürünlerini pazarlamaya çalışan True Fruits adlı smoothie markası, sağ popülist parti AfD’nin de ismini kullanmaya çalışınca Edeka’da yer bulamadı. Smoothie şişelerinin üzerine parti isimleri ve altına da parti programlarını yazan True Fruits’in, AfD'ye yer vermesi sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

‘AŞIRI SAĞA RAFIMIZDA YER YOK’

Daha önce de True Fruits ürünlerine yer veren Edeka ise Facebook hesabından ürünleri geri iade edeceğini açıkladı. Paylaşımında AfD yazılı smoothie şişesine yer veren Edeka, “Aşırı sağa rafımızda yer yok. True fruit smoothies, yeni teslimatınız için teşekkür ederiz ancak AfD şişelerini sipariş etmemiştik. Geri gönderiyoruz” dedi. Edeka'nın yaklaşımı büyük ses getirirken özellikle yabancı karşıtlığının arttığı bir dönemde çeşitli kesimlerce olumlu bulundu. 

YILBAŞINDA YAYINLADIĞI REKLAM FİLMİ BEĞENİLMİŞTİ

Edeka geçtiğimiz yılbaşında da bir Türk ailenin, yalnız yaşayan ve yabancı karşıtı tavırları olan bir yaşlı Alman'la başlayan dostluğunu konu olan bir reklam filmi yayınlamıştı. 
Her sene geleneksel hale gelen Edeka reklam filmlerinin bu yılkinde, Alman kültürü için önemli yeri olan yılbaşında (Weihnachten) Türk ailenin hazırladığı ikramları komşularına götürmeleri ve bu tavrın önyargıları kıran yakınlaşmaya dönüşmesi konu ediliyordu.

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