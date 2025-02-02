Samanyolu Haber /Dünya / Alman marketlerinde artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte sebebi! /02 Şubat 2025 11:54

Alman marketlerinde artık kahverengi yumurta satılmayacak: İşte sebebi!

Alman süpermarketlerde satılan yumurtaların yaklaşık yüzde 30'u kahverengi ancak yapılan açıklamaya göre artık marketlerde kahverengi yumurta satılmayacak.

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Marketlerde alışveriş yaparken genellikle beyaz ve kahverengi yumurtalar arasında tercih yaparız fakat  bu seçim kısa süre içinde değişecek. 

Artı49'da yer alan habere göre, Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, “Şu anda kahverengi yumurtaların sayısı azalıyor ve yakın gelecekte muhtemelen tamamen ortadan kalkacak” şeklinde ifadelere yer verdi. Yumurtaların rengi, tavukların tüy renginden bağımsız olarak genetik faktörlere bağlıdır. Tavuk ırkları, kulak disklerinin renginden ayırt edilebilir fakat bu durumun tek farkı bu değil. 

BU DEĞİŞİMİN TAMAMLANMASI 5 YIL SÜRECEK 
Beyaz yumurtlayan tavukların bir dizi avantaj sunduğu söylenirken, birçok üretici de beyaz yumurta veren tavuk ırklarını tercih etmeye başladı. Bu tavuklar, daha büyük bir genetik potansiyele sahip olurken, daha uzun ömürlü ve daha fazla yumurtlar. Aynı zamanda bakımları daha kolaydır. Schönecke, beyaz yumurtlayan tavukların daha hafif ve küçük olduğunu ve bu durumun yumurtaların boyutunu da etkilediğine dikkat çekti. Küçük boyutlu yumurtalar, daha az çabayla üretilebiliyor ve bu da hayvan refahını iyileştiriyor. 

Süpermarketlerdeki yumurtaların yaklaşık yüzde 30'u kahverengi ve 10 yıl önce durum tam tersiydi. Yapılan bir ankete göre, tüketiciler genellikle yumurtaların kabuk rengine kayıtsız kalıyor ancak Schönecke'nin açıklamalarına göre, bu değişimin tamamlanması yaklaşık beş yıl sürecek.
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