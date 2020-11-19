Samanyolu Haber /Dünya / Alman Meclisi'nde AFD hariç bütün partiler 'yasaklansın' dedi /19 Kasım 2020 13:56

Alman Meclisi'nde AFD hariç bütün partiler 'yasaklansın' dedi

Almanya Federal Meclisi, Ülkücü derneklerin ve Avrupa Türk İslam Birliği faaliyetlerinin incelenmesi için verilen önerge teklifini oy çokluğuyla kabul etti.

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Fransa’nın 4 Kasım’da Ülkücü derneklerin faaliyetlerini durdurma kararının ardından, Almanya’da da  benzer bir karar alındı. Hükümeti oluşturan CDU, CSU, SPD, FDP, ve DİE GRÜNE partileri, Ülkücü dernekler için verilen 6 maddelik önergeyi Çarşamba günü federal mecliste görüşerek karara bağladı. Önerge aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) hariç, diğer partilerin milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Karar doğrultusunda Ülkücü topluluklar ve ATİB’in faaliyetleri hükümet tarafından takip edilecek.

Almanya’da derneklerin kapatılma yetkisi İçişleri Bakanlığı’nda bulunuyor. Bakanlık başlatılan inceleme konusunda henüz açıklama yapmadı. Türk Ülkücü Federasyonu’nun konuya ilişkin bölge başkanları ile yapacağı istişarenin ardından basın açıklaması yapacağı ifade edildi.

Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, “Karara üzüntü duyduk. Bizler kesinlikle bu aşırı sağcı nasyonalist yakıştırmaları kabul etmiyoruz. Bunların tamamı ithamdan ibaret, biz böyle bir kuruluş değiliz. ATİB Almanya dernek yasaları çerçevesinde kurulmuş bir teşkilat ve şu ana kadar hiçbir şiddete bulaşmamış, tamamen dini ve kültürel hizmet veren toplum yararına hizmet eden bir kuruluştur” dedi.

Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı açıklama yapacaklarını ifade eden Yıldırım, Almanya yasalarının imkan verdiği ölçüde hukuki haklarının takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.
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