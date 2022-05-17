Samanyolu Haber /Dünya / Alman medyasında dikkat çeken Rusya iddiası /17 Mayıs 2022 21:30

Alman medyasında dikkat çeken Rusya iddiası

Alman medyasında yer alan haberde bazı Güney Amerika ülkelerinin Ukrayna konusunda Rusya'ya destek verdiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Alman ZDF televizyonu, Latin Amerika ülkelerinin Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyonunu birçok Batı ülkelerinden farklı algıladığını belirtti.

Küba, Venezuela ve Nikaragua’nın, Rusya’nın eylemlerine tam destek verdiği kaydedilen haberde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ülkesinin kararlı bir şekilde Rusya’nın yanında olduğunu dile getirdiği anımsatıldı.

Küba’da, geleneksel 1 Mayıs kutlamaları sırasında birçok vatandaşın Rusya’nın özel operasyonuna desteklerini bildirmek için ellerinde Rusya bayrakları ve “Z” simgesiyle gösterilere katıldığı görüldü.

Arjantin’in de Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri bağlamında Batı ülkelerini çifte standartlarla suçluyor. Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner, İngiltere ile Falkland Adaları konusunda yaşadıkları ihtilafı anımsatarak, “Silah yoluyla Malvinas Adalarımızı işgal eden İngiltere bu konuda diğer ülkelerin desteğini kullanıyor. Bu ülkeler, işlerine gelmeyince müdahaleden uzak duruyor” açıklamasında bulundu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman medyasında dikkat çeken Rusya iddiası Sonraki Haber >>

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Eski MİT'çiden çirkin itraf

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

Sudan aniden çıkan balina turistleri yiyordu

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

İslâm’da Dinden Dönme Ve Mürted-2

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

'İnsanları topluca cezalandırmak Allah’a isyandır'

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Güldür Güldür Show'da Nureddin Nebati skeci yayınlandı

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Harun Tokak- Gurbet çocukları

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Güldür Güldür'de gündem 'iktidar medyası'

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

Operasyonun adı Ümit Özdağ ve mülteciler

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı

AKP'liler Meclis toplantısında kavga çıkardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:48