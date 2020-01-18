Samanyolu Haber /Dünya / Alman medyasında Türkiye yaptırım belgeleri sızdı /18 Ocak 2020 10:11

Alman medyasında Türkiye yaptırım belgeleri sızdı

Avrupa Birliği, 2020 bütçesinde 'insan hakları ihlalleri' gerekçesiyle Türkiye'ye yapılan 85 milyon euro yardımı kesmişti.Alman medyasının iddiasına göre AB, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve Suriye'deki askeri operasyonları nedeniyle Türkiye'ye yapması planlanan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gitti. Yardımların yüzde 75'i kesildi.

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Essen merkezli Funke Mediengruppe, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel tarafından Avrupa Parlamentosu’na gönderilen mektuba ulaştı. Buna göre; AB, Türkiye’ye yapılacak katılım öncesi yardımı yüzde 75 kıstı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre bu bağlamda AB Türkiye’ye sadece 168 milyon Euro yardımda bulunacak ve bu fonun 150 milyon Euro’su demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi konusunda harcanacak. Geri kalan 18 milyon Euro ise kırsal kalkınmaya ayrılacak.

İspanyol siyasetçi, AB’nin kesintisine gerekçe olarak ise Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonu ve Kıbrıs Adası açıklarında yaptığı sondaj çalışmalarını gösterdi.

Euronews'in Kasım 2019'da yayımladığı habere göre Avrupa Birliği, son iki yılda Türkiye'ye yapılan yardımları 1.2 milyar euro düzeyinde kesti.
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