Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman Merkez Bankası 'kirli' para akınına uğradı /02 Eylül 2021 11:41

Alman Merkez Bankası 'kirli' para akınına uğradı

Almanya Merkez Bankası temmuz ayında "kirli" para akınına uğradıklarını açıkladı.

SHABER3.COM

Banka vatandaşların kendilerine teslim ettiği banknotların sel suları içinde yağ, kanalizasyon ve çamurla kirlenen paralar olduğunu belirtti.

Normalde her yıl yaklaşık 40 milyar euro değerinde "hasarlı" paranın kendilerine ulaştığını kaydeden banka temmuz ortası ve ağustos sonu aralığında aldıkları hasarlı banknotun 51 milyon euro değerini bulduğunu kaydetti.

Hasarlı paralara ne oluyor?

Almanya Merkez Bankası'na gelen hasarlı paralar Mainz kentindeki sahte ve hasarlı para analizi yapan bir merkezde önce kurutuluyor, sonra işleniyor ve yok ediliyor. Bankada hasarlı para getiren kişilere ücretsiz banknot değişimi yapılıyor.

Hasarlı para akışının ardından ek kurutucu satın almak durumunda kalan banka ıslanan paraların birden kuruyup beton gibi katılaşmasına fırsat vermeden birbirinden ayrılarak kurutulmasının önemine işaret ediyor.

Almanya'da son yılların en büyük sel felaketinde 180 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Komşu ülke Belçika'da da yaşanan sel felaketi can almıştı.

Şiddetli yağmurun etkisiyle azgın taşkınlara dönüşen küçük dereler evleri arabaları ve köprüleri önüne katıp sürüklemişti.
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