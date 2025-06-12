Alman millî futbolcu Leroy Sane Galatasaray'da

Galatasaray, Alman millî futbolcu Leroy Sane'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.



Sarı-kırmızılı kulüp, beş yıldır Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki Sane ile üç yıllık sözleşme imzaladı.



Galatasaray, Alman kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Sane'ye üç yıl boyunca ödenecek ücreti de açıkladı.



Galatasaray kulübünün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9 milyon avro garanti ücret ile net 3 milyon avro tutarında sadakat primi ödenecektir" denildi.



Sane, Bayern Münih formasıyla çıktığı 220 maçta 61 gol ve 55 asist kaydetti. Sane bu sezon ise toplamda 13 gol atıp 6 asist yaptı.



Babası da ünlü bir futbolcu



Babası uzun yıllar Bundesliga'da oynayan Senegalli eski millî futbolcu Souleymane Sane, annesi ise Olimpiyat madalyası sahibi Alman ritmik jimnastikçi Regina Weber olan Leroy Sane şu ana dek 70 kez de Almanya Millî Takımı forması giydi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 14 gol attı.



Bir dönem Transfermarkt'taki piyasa değeri 100 milyon euroya kadar yükselen Sane, 2016 yılında Schalke 04'ten 52 milyon bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu. Sane, 2020'de ise 49 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olarak Almanya'ya döndü. Futbolcunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 32 milyon euro.