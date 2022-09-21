Samanyolu Haber /Spor / Alman milli takımına koronavirüs ayarı /21 Eylül 2022 22:53

Alman milli takımına koronavirüs ayarı

Etkisini kaybetmeye başlayan koronavirüs yine de görülmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Avrupa Uluslar Ligi maçları öncesinde Almanya Milli Takım'ında koronavirüs vakası görüldüğü açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Alman oyuncular Manuel Neuer ile Leon Goretzka, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaları nedeniyle milli takımlarının UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarıldı.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Bayern Münihli Neuer ve Goretzka ile nezle belirtileri gösteren Borussia Dortmundlu Julian Brandt'ın, Macaristan ve İngiltere ile yapılacak Uluslar Ligi maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
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