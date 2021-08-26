Samanyolu Haber /Dünya / Alman Müslümanlar demokrasiden memnun /26 Ağustos 2021 12:29

Alman Müslümanlar demokrasiden memnun

Yapılan bir ankete göre Müslüman Alman vatandaşları toplumun geneline göre demokratik sistemin işlemesinden daha fazla memnun. Müslümanların yüzde 81'i de demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğunu düşünüyor.

SHABER3.COM

Alman vatandaşı Müslümanlar, ülkedeki demokrasiye ve siyasi sistemin işlemesine toplum geneline oranla daha olumlu bakıyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi tarafından Allensbach Kamuoyu Araştırma Şirketi'ne yaptırılan ankete katılanların verdiği yanıtlara göre Almanya'da toplam nüfusun yüzde 70'i demokrasinin en iyi yönetim şekli olduğunu düşünürken Müslüman vatandaşlar arasında bu oran yüzde 81 düzeyinde.

Ankette toplum genelinde demokratik sistemin işlemesinden "çok memnun" olanların oranı yüzde 26, "memnun" olanların oranı yüzde 44 seviyesinde ölçüldü. Ankete katılan Müslüman seçmenlerin yüzde 53'ü de demokratik sistemin işlemesinden "çok memnun" olduğunu, yüzde 27'si ise "memnun" olduğunu kaydetti.

Sosyal durumunun ebeveynlerinden daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı da toplum genelinde yüzde 44 seviyesinde, Müslümanlar arasında ise yüzde 71 olarak belirlendi.

Müslümanların siyasi eğilimi

Ankete göre Müslümanların siyasi eğilimleri de toplumun genelinden çok farklı değil. Müslüman seçmenlerin ağırlıklı olarak Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) tercih ettiği, ayrıca sol yelpazedeki Yeşiller ve Sol Parti'ye de eğilimli oldukları gözlemlendi.

Ancak Alman vatandaşı Müslümanlar, seçim sonuçlarını etkileyecek bir oy potansiyeline sahip değil. Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin "Almanya'da Müslüman Hayat 2020" raporuna göre Almanya'da 5,5 milyon Müslüman yaşıyor. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 6,6'sına tekabül ediyor. Almanya'daki Müslümanların yüzde 47'sinin, yani 2,6 milyon kişinin Alman vatandaşlığı bulunuyor. Bu da toplam nüfusun yüzde 3,5'una karşılık geliyor.

Ankete göre Müslümanların yüzde 64'ü kendini dindar olarak tanımlarken toplam nüfusta kendini dindar olarak tanımlayanların oranı yüzde 36. Protestanların yüzde 46'sı, Katoliklerin de yüzde 63'ü kendini dindar olarak tanımlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman Müslümanlar demokrasiden memnun Sonraki Haber >>

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:00