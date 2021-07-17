Samanyolu Haber /Spor / Alman Olimpik Milli takımı ırkçı söyleme uğrayınca sahadan çekildi /17 Temmuz 2021 19:28

Alman Olimpik Milli takımı ırkçı söyleme uğrayınca sahadan çekildi

Almanya Olimpik Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında oyuncusu Jordan Torunarigha'nın rakibinin ırkçı söylemine maruz kalması üzerine sahadan çekildi.

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Almanya'nın Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek futbol takımının son hazırlık maçı, sahada yaşanan ırkçılık olayı nedeniyle tamamlanamadı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Alman Olimpik Milli Futbol Takımı oyuncusu Jordan Torunarigha'nın Honduraslı bir rakibinin ırkçı söylemine maruz kaldığı açıklandı.

DFB, bu olay nedeniyle Alman oyuncuların sahayı terk ettiğini belirtti. Wakayama kentindeki maçın normal süresinin bitimine beş dakika gerçekleşen olay sırasında skoru 1-1'di.
Jordan Torunarigha
Olayın ardından Almanya Olimpik Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Oyuncularımızdan biri ırkçılığa maruz kaldığında oynamaya devam etmek bir seçenek değildir" açıklamasında bulundu.

Torunarigha'nın formasını giydiği Hertha Berlin kulübü de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tek doğru karar bu" tepkisini göstererek 23 yaşındaki futbolcuya destek oldu.

Nijeryalı eski milli futbolcu Ojokojo Torunarigha'nın oğlu olan Jordan Torunarigha, Almanya'da Şubat 2020'deki bir kupa maçında bazı Schalke taraftarlarının ırkçı davranışlarına hedef olmuştu. Alman Futbol Federasyonu, Schalke'ye 50 bin Euro para cezası vermişti.

Almanya, Olimpiyatlar'da D Grubu'ndaki ilk maçını 22 Temmuz'da Brezilya'ya karşı oynayacak. Honduras ise B Grubu'nda Romanya karşısına çıkacak.
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