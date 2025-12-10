Alman ordusu ne için hazırlanıyor: 52 milyar euroluk rekor sipariş listesi

Savunma harcamalarını hızla artıran Almanya'da ordu (Bundeswehr) için 52 milyar euroluk ek sipariş listesi meclis gündeminde.





Reuters haber ajansı, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde 29 siparişten oluşan rekor paketin önümüzdeki hafta Federal Meclis Savunma Komisyonu'nda onaylanacağını bildirdi.





Sipariş listesine ulaşan Reuters, en önemli kalemin 20 milyar euro ile askerî giyim ve kişisel donanım malzemeleri olduğunu kaydetti. Bu meblağda, önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde artırılması planlanan asker sayısının da dikkate alındığına işaret edildi.





Alman ordusu şu an 184 bin aktif asker ve yaklaşık 100 bin yedek sayısını 2035'e kadar en az 450 bine çıkarmayı hedefliyor.





Puma tankları ve Arrow 3 füzeleri

Sipariş listesinde ayrıca 4 milyar euro tutarında 200 adet Alman yapımı Puma tankı ile İsrail ve ABD tarafından üretilen Arrow 3 savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin de bulunduğu belirtildi.





Paketin, ödemesi gelecek yıllarda yapılacak anlaşmalardan kaynaklı yükümlülükleri de kapsadığı belirtildi.





Rheinmetall'den uydu destekli keşif sistemi

Listede Alman silah üreticisi Rheinmetall'e uydu destekli keşif sistemi için verilen sipariş de bulunuyor. İlk etapta 1,76 milyar euronun ödeneceği "SPOCK" isimli sistem, Litvanya'da görev yapan Alman 45. Tank Tugayına keşif verilerini iletecek.





Hava koşulları ve gece-gündüz durumundan bağımsız olarak yapay zekâ desteğiyle radar görüntülerini değerlendiren sistem, düşman güçlerin faaliyetlerinin erkenden fark edilmesini sağlıyor. Sipariş hacminin 2,7 milyar euroya kadar yükselebileceği belirtiliyor.





Merz: Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olacağız

Başbakan Friedrich Merz dün yaptığı bir açıklamada, Alman ordusunu Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirme hedefini açıklamış, dünyanın temelden değiştiğine işaret ederek "Almanya'nın savunma kabiliyetini o derecede artırmalıyız ki, hiçbir zaman kendimizi savunmak zorunda kalmayalım" demişti.





Almanya'nın savunma bütçesi 2025'te, 2024'e göre 10 milyar euro artırılarak 62,43 milyar euroya çıkarılmıştı. Bu rakama, ordu için oluşturulan özel fondan 24,06 milyar dolar eklenince toplam bütçe 86 milyar euroya ulaşıyor. Alman ordusu ayrıca personel sayısını artırma planı çerçevesinde 10 bin yeni askerî kadroyla bin sivil kadro açmayı planlıyor.