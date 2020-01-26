Samanyolu Haber /Dünya / Alman ordusu peşmergeyi eğitmeye başladı /26 Ocak 2020 18:35

Alman ordusu peşmergeyi eğitmeye başladı

Almanya, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesi sonrası Erbil'de askıya aldığı eğitim programını yeniden başlattı. Alman askerlerinin IŞİD'le mücadele için peşmergeye verdiği eğitim kaldığı yerden devam edecek.

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Almanya, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı peşmergelerin eğitim misyonunu bugün yeniden başlattı. Alman ordusunun Potsdam’daki Operasyon Yönetim Komutanlığı’ndan ve Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kararın IŞİD’e karşı uluslararası koalisyon ana karargâhı tarafından uluslararası ortaklarla birlikte alındığı belirtildi. Eğitim çalışması 3 Ocak tarihinde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava operasyonu sonucunda öldürülmesinin ardından durdurulmuştu.

BAĞDAT’TAKİ EĞİTİM HÂLÂ ASKIDA

Erbil’de IŞİD’e karşı mücadelede peşmergeye askeri eğitim veren yaklaşık 90 Alman askeri bulunuyor. Alman askerlerinin başkent Bağdat yakınlarındaki Taci üssünde Iraklı askerlere yönelik eğitim misyonu ise yeniden başlatılmadı. Alman ordusunun bu misyon için görevlendirdiği 30 asker bulunuyor.

Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Irak’ta konuşlu Alman askerlerinin güvenliği Almanya’da endişe kaynağı olmuştu. İran saldırıya misilleme olarak ABD’nin Irak’taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Süleymani’nin öldürülmesi sonrası Irak parlamentosu da bir oylama yaparak ülkede konuşlu tüm yabancı birliklerin ülkeyi terk etmesini talep eden karar tasarısını kabul etmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise daha sonra yaptığı açıklamalarda Bağdat’ın Almanya’nın Irak’taki misyonunun sürmesini istediğini söylemişti.
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