Samanyolu Haber /Dünya / Alman ordusunda 90 yıl sonra bir ilk /20 Haziran 2021 16:25

Alman ordusunda 90 yıl sonra bir ilk

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman ordusunda 90 yıl aradan sonra ilk askeri hahambaşının göreve getirildiğini açıkladı. Macar asıllı Haham Zsolt Balla, 21 Haziran'da resmi olarak göreve başlayacak.

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Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bu atamayla Yahudi askerlere önemli bir destek sağladıklarını belirterek çeşitli ve açık bir ordu için güçlü bir örnek oluşturduklarını ifade etti. Bakan Kramp-Karrenbauer, yaptıkları atamanın toplumda artan anti-Semitizm, aşırılık ve popülizme karşı katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Askeri haham Balla, Berlin’de görev yapacak ve Alman ordusunda görev yapan yaklaşık 300 Yahudi asker ve ailesinin dini ihtiyaçlarından sorumlu olacak. Haham Balla, yurt dışındaki görevlere de katılacak.

YAHUDİ TOPLUMU İÇİN TARİHİ BİR GÜN

Bakanlık açıklamasında, kararın 2019 yılında alındığı ve Almanya’da Yahudi cemaatlerinin çatı örgütü olan Yahudiler Merkez Konseyi (ZdJ) ile Almanya Savunma Bakanlığı arasında bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

ZdJ Başkanı Josef Schuster ise bu atamanın Almanya’daki Yahudi toplumu için tarihi bir gün olduğunu belirterek orduya askeri hahamların atanmasıyla, Almanya’daki Yahudi yaşamında yeni bir sayfa açılacağını vurguladı.
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