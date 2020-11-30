Samanyolu Haber /Dünya / Alman ordusunda 'aşırı sağ sohbet odası' soruşturması /30 Kasım 2020 13:54

Alman ordusunda 'aşırı sağ sohbet odası' soruşturması

Alman ordusunun 9. Zırhlı Eğitim Tugayı'na mensup 26 asker hakkında aşırı sağcı sohbet grubu oluşturma şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SHABER3.COM

Savunma Bakanlığı'nın Federal Meclis'teki yetkili komisyona sunduğu bilgilendirme raporuna göre, Alman ordusu 9. Zırhlı Eğitim Tugayı'na mensup 26 asker hakkında resmi olarak "siyasi ve aşırıcılık kaynaklı kusurlu davranış" şüphesiyle soruşturma başlattı. 10'u çavuş 26 askerin kurdukları sohbet (chat) grubunda şiddeti yücelten, antisemitik, pornografik ve aşırı sağcı içerikler paylaştığı iddia ediliyor.

DW Türkçe'nin Alman haber ajansı dpa'dan aktardığı haberinde sohbet grubunun açığa çıkmasıyla birlikte ordudaki üstlerinin şüpheli askerler hakkında disiplin soruşturması başlattığı ve Alman Askeri İstihbarat Servisi'nin de (MAD) sürece dahil edildiğine dikkat çekildi. Şu ana kadar üç askerin soruşturma kapsamında açığa alındığı belirtilirken, şüpheli askerlerin çoğunun Aşağı Saksonya'daki Neustadt am Ribenberge'deki müdahale taburunda görevli olduğu ifade ediliyor.

Almanya'da son dönemde güvenlik kurumlarında ortaya çıkarılan aşırı sağcı chat grupları tartışmaya sebep oluyor. Geçen hafta polis teşkilatında da kurulan chat gruplarında aşırı sağcı içerikler paylaştığı anlaşılan polisler hakkında başlatılan soruşturma genişletilmiş ve Kuzey Ren-Vestfalya'da görevli polislerin evlerine baskınlar düzenlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman ordusunda 'aşırı sağ sohbet odası' soruşturması Sonraki Haber >>

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:00:48