Alman ordusunda aşırı sağcı vaka sayısı arttı

Alman Savunma Bakanlığı’nın muhalefetteki Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıt, orduda (Bundeswehr) aşırı sağcı eğilimlerin yükseldiğini ortaya koydu. 2024 yılında ordu içinde toplam 280 aşırı sağcı vaka tespit edilirken, bu sayı bir önceki yıl 205 olarak kayıtlara geçmişti.



Söz konusu vakalar nedeniyle 90 askerin görevine son verildi. 2023 yılında bu rakam 72’de kalmıştı. Bakanlık, orduda aşırılık yanlılarına hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.



Askerlerin uzaklaştırılmasına neden olan eylemler arasında Hitler selamı vermek, ırkçı sloganlar atmak, antisemitik ifadeler kullanmak ve nasyonal sosyalist içerikli şarkılar söylemek gibi davranışlar öne çıktı.



Savunma Bakanlığı, ordunun demokratik değerler üzerine inşa edildiğini vurgulayarak aşırı sağcı faaliyetlerin Bundeswehr içinde yeri olmadığını belirtti.