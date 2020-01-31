Samanyolu Haber /Dünya / Alman ordusunda puma skandalı: %80'i bozuk çıktı /31 Ocak 2020 12:42

Alman ordusunda puma skandalı: %80'i bozuk çıktı

Almanya, Puma zırhlı muharebe aracına milyarlarca euro harcadı. Ama yüzde 80'i çalışmadığından orduda Puma eksikliği çekiliyor.

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Bild gazetesi, askerlerin tank inme-binme talimi için araç bulamadığından Puma maketi haline getirdikleri normal arabalar kullandıklarını yazdı.

Dünyanın en çok askeri harcama yapan 10 ülkesinden biri olan Almanya’nın ordusunun döküldüğü haberlerine bir yenisi eklendi.

Panorama News'te yer alan habere göre geçen yılki toplam askeri harcamaları 1.04 trilyon doları bulan NATO ülkelerinden biri olan ve ABD’nin baskısı sonucu 2020’de askeri harcamalarını 45 milyar euroya (50 milyar dolar) çıkarmayı kabul eden Almanya’da ordunun Puma zırhlı muharebe aracı (ZMA) kıtlığı çektiği ortaya çıktı.

Alman askerlerinin tanktan aşağı atlama talimi yapmak için zırhlı muharebe aracı bulamadığını yazan en çok satan gazete Bild, askerlerin Puma maketi muamelesi yaptıkları normal arabalar kullandıklarını duyurdu.

Haberde tanka binme-inme talimi için Puma bulamayan askerlerin başka araçlar kullandığı belirtildi.

Sputnik’in aktardığı habere göre Alman Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan Pumalardan sadece yüzde 20’sinin operasyonel durumda olduğunu bildiren Bild, Alman Savunma Bakanlığı’nın bu durumdan hoşnutsuz olduğunu kaydetti.

Yaşlanan zırhlı muharebe aracı Marder’in yerine Puma’yı geçiren Alman Silahlı Kuvvetleri, 2015’te Pumaları teslim almaya başladı.

Ama 2018’de bakanlığın açıklamasıyla 2017’de teslim alınanların üçte ikisinin kullanılamaz durumda olduğu duyuruldu.

Sipariş edilen 350 Pumanın iyileştirme sürecinden geçirilmesi sonucu toplam fiyatları 2.9 milyar euro olması gerekirken 6 milyar euroya çıktı.

Bakanlık için başağrısına dönen Pumaların muharebeye hazırlık durumundan yedek parçalara dek pek çok eksik noksanı bulunuyor.
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