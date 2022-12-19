Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı





Haberde, birliğin bu hataları bildiği ancak söz konusu arızaların "hiç bu sıklıkta rapor edilmediği" vurgulandı. Haberde, Tümgeneral von Butler'in birliğin sorumlusunun Puma tipi zırhlı araçların yeniden göreve hazır duruma gelmesinin üç ile dört ay alabileceği" değerlendirmesinde bulunduğuna yer verdi.

Der Spiegel dergisiningöre, NATO'nun "Mızrak Ucu" (Speerspitze) adlı tatbikatına katılan Alman ordusu envanterine kayıtlı 18 adet Puma tipi zırhlı araç tatbikatta ciddi teknik sorunlar yaşadı.Habere göre, 10. Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral Ruprchet von Butler ordu yönetimine ve Alman Savunma Bakanlığı'na gönderdiği mektupta 18 adet zırhlı aracın tatbikatın başlamasının sekizinci gününde, "göreve hazır olma" yeteneğini kaybettiğini bildirdi. Der Spiegel dergisi, mektuba dayandırdığı haberinde, Puma tipi zırhlı araçların "tümden kullanılamaz durumda" olduğunu öne sürdü. Buna göre, Tümgeneral Butler mektubunda "göreve hazır" durumdaki son iki adet Puma'nın da "dünkü 1,5 saatlik atış tatbikatının ardından kule sorunlarıyla arıza yaşadığını" kaydetti.Habere göre, tatbikata katılan Leopard 2 tanklarındaki göreve hazır olma durumunun yüzde 80 ila yüzde 90 olduğu, "oluşan hasarların genellikle gece giderildiği" belirtildi. Ancak Pumalarda, 18 araç ile başlayan tatbikatın sonuna doğru göreve hazır olma durumunun "sıfıra" düştüğüne yer verildi.Haberde, yüksek teknolojiye sahip Puma tipi zırhlı araçların özellikle elektronik aksamının arızaya açık olduğu, hatta araçların birinde sürücü kabininde bir kablonun ateş aldığına dikkat çekildi.Butler'in tümenine bağlı 37. Mekanize Piyade Tugayı'nın gelecek yıl NATO'nun "Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin" çekirdeğini oluşturması planlanıyordu. Der Spiegel'in haberine göre, Pumaların 2023 Nisanına kadar hazır duruma gelmeyeceği tahminini dile getiren Tümgeneral Butler, mektubunda NATO Kuvveti'nde eski model "Marder" tipi zırhlı araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.Alman ordusunun (Bundeswehr) üç yıl boyunca teknik sorunlar yaşayan Puma filosunun geçen sene modernize edilmesinin ardından "savaşa hazır durumda" olduğu açıklanmıştı.