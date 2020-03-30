Alman Ordusu'ndaki Afgan tercüman İran adına casusluk suçlamasıyla tutuklandı

Independent Türkçe'nin haberine göre Almanya Ordusu'nda tercümanlık görevi yapan 51 yaşındaki Afgan asıllı Abdulhamid S, İran adına casusluk yapma suçuyla 6 yıl 10 ay hapse mahkûm edildi.





23 Mart’ta Batı Almanya’daki Koblenz’de mahkemesi görülen Afgan, “vatana ihanet” ve “devlet sırlarını paylaşmak”la suçlanıyordu.





Koblenz Mahkemesi, Abdulhamid S’nin eşi Asiea S’ye de 10 ay hapis cezası verdi.





Asiea S, “İran istihbarat servisleri için casusluk faaliyetleri yürütmek” ve “en başından itibaren kocasına yardım etmekle” suçlanmıştı.





Almanya’da vatana ihanet suçu için en az 10 yıl hapis cezası öngörülüyor.





AFP’nin haberine göre, mahkeme Abdulhamid S ve eşi Asiea S.’nin cezalarında her iki kişinin de suçlarını itiraf etmeleri ve sabıka kayıtlarının bulunmaması nedeniyle indirim yaptı.





Afganistan’ın başkenti Kabil’de dünyaya gelen Abdulhamid S., Koblenz yakınlarındaki Daun kasabasındaki Heinrich-Hertz kışlasında sivil çevirmen ve kültür danışmanı olarak çalışıyordu.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi geçen sene bir açıklama yaparak Abdulhamid S.’nin İran devlet makamlarıyla hiçbir irtibatının olmadığını söylemişti.





Abdulhamid S., Alman adli makamlarının soruşturmasına göre 2013 ve 2017 yılları arasında en az 8 kez Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde İran İstihbaratına bağlı yetkililerle görüşmeler yaptı.









“Alman Savunma Bakanlığı’nın bazı ülkelere dair analizlerini İran İstihbaratına verildi”





Mahkemeye göre casuslukla suçlanan Afgan bu görüşmelerde Alman Ordusu’nun askeri mevzileri ile alakalı haritaları ve Alman Savunma Bakanlığı’nın belirli ülkeler ve özel durumları hakkındaki analizlerini İran İstihbaratına verildi.





Mahkeme, Abdulhamid S.’nin İran istihbaratına yaptığı bu hizmet karşılığında en az 38 bin dolar para aldığının belirlendiğini kaydetti.





Mahkeme, Abulhamid S.’nin eşi Asiea S’nin 2016 yılından itibaren İran İstihbaratı için kuryelik yaptığı tespit edildiğini de belirtti.





Koblenz Mahkemesi’ndeki duruşma devlet sırlarını korumak amacıyla kapalı kapılar ardından görüldü ve basınla çok az bilgi paylaşıldı.









“Afganistan’daki Alman askeri misyonuna ait hassas bilgilere erişebiliyordu”





Der Spiegel’in iddiasına göre, İran İstihbarat Bakanlığı’na çalışan Abdulhamid S, Afganistan’daki Alman askeri misyonuna ait hassas ve gizli bilgilere de erişebiliyordu.





Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), İran’ı Çin ve Rusya ile birlikte Almanya’da casusluk faaliyeti yürüten en etkili ülkelerden biri olarak görüyor.





Almanya geçen yıl İranlı bir diplomatı Halkın Mücahitleri Ordusu’nun bir toplantısını bombalama eylemi hazırlığı suçlamasıyla tutuklamıştı.









İran İstihbaratının Avrupa’daki hareketliliği





Benzer şekilde Belçika İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, İran'da yasaklı sol örgüt Halkın Mücahitleri’nin Fransa'nın Villepinte kentinde düzenleyeceği yürüyüşe yönelik bombalı saldırı hazırlığındaki İran asıllı 2 Belçika vatandaşının patlayıcılarla yakalandığını duyurulmuştu.





İddia edilen saldırı girişimi sonrası gerçekleşen operasyonlarda İran’ın Viyana Büyükelçiliği'nde görev yapan diplomat Assadollah Asadi de gözaltına alındı.





Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırı emrini İran İstihbarat Bakanı Yardımcısı ve Genel Direktörü Saeid Hashemi Moghadam'ın verdiğini öne sürmüştü.





Öte yandan Danimarka Polis İstihbarat Kurumu, İran istihbaratının Danimarka'daki ASMLA (Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi) üyelerine suikast planladığını ve bu kapsamda yürütülen operasyonda İran asıllı Norveç vatandaşı bir kişinin 21 Ekim 2018 tarihinde İsveç’in Göteborg kentinde tutuklandığını duyurmuştu.





İranlı yetkililer Avrupalı makamların ileri sürdüğü tüm saldırı iddialarını reddediyor.