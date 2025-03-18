Alman otomobil üreticisi binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Alman otomobil üreticisi Audi, 2029 yılına kadar 7 bin 500 kişilik küçülmeye gideceğini açıkladı. Çalışanlar için mali kesintilerle birlikte şirket orta vadede yılda bir milyar euro tasarruf edecek.





Volkswagen Grubu'na bağlı olan Audi'de Pazartesi günü şirket yönetimiyle sendika temsilciliğinin tasarruf planlarına dair uzun ve yoğun tartışmaların ardından uzlaşmaya vardığı duyuruldu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre açıklamada "üretimi, hızı ve esnekliği artırmak" için "toplumsal açıdan sorumlu" bir anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Üzeri çizilen istihdam alanlarının otomobil üretimini kapsamayacağı, bürokratik işlemlerin yer aldığı "dolaylı alanlarda" olacağı ifade edildi. Şirket yönetimi müzakerelerin başında 12 bin kişilik küçülmeye gitmeyi teklif etmişti.





Audi Yönetim Kurulu Başkanı Gernot Döllner tasarruf planıyla ilgili olarak "Audi daha hızlı, atak ve etkin olmak zorunda. Şurası açık ki personel ayarlamaları olmadan bu mümkün değil" dedi.





2033'e kadar çalışma güvencesi

Anlaşma uyarınca 2029 tarihine kadar geçerli olan çalışma güvencesi 2033 sonuna kadar uzatılmış oldu. Gernot Döllner "2033 yılı sonuna kadar işyeri tarafından işten çıkarma olmayacak. Ekonominin tamamının zor olduğu bu zamanlarda tüm çalışanlar için bu iyi bir haber" diye konuştu.





Audi'nin ayrıca Almanya'daki tesislerine 8 milyar euro yatırım yapacağı açıklandı. Döllner elektromobiliteye geçiş çerçevesinde "Ingolstadt ve Neckarsulm'ü sağlam ve esnek biçimde yeniden konumlandıracaklarını" belirtti.





İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Xavier Ros işten çıkarmaların, "ekip yapısına odaklanılarak geleceğin gereksinimleriyle tutarlı bir biçimde" gerçekleşeceğini belirtti.





Audi'de 6 bin kişilik ilk küçülmenin 2027 sonuna kadar, sonraki bin 500 kişilik ikinci küçülmenin de 2029 sonuna kadar gerçekleşeceği kaydedildi.





Şirket yönetimiyle sendika arasında varılan anlaşma uyarınca, IG Metall sendikasına üye işçilere 2026 yılından itibaren ikramiye verilecek. IG Metal Bavyera Bölge Müdürü Horst Ott, "Böylece birbirini savunan, IG Metall'in daha güçlü olmasını sağlayan ve bu şekilde toplu iş sözleşmelerinin ve iyi müzakere sonuçlarının alınmasını temin eden çalışanlar arasındaki dayanışma mükafatlandırılmış oldu" ifadelerini kullandı.



