Samanyolu Haber /Gündem / Alman otomotiv devi de Türkiye'den kaygılı: 'Yargı bağımsızlığı temel unsur' /07 Nisan 2025 09:53

Alman otomotiv devi de Türkiye'den kaygılı: 'Yargı bağımsızlığı temel unsur'

Volkswagen Grubu Almanya Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'deki siyasi ortamın yakından takip edildiği belirtilirken "Yargı bağımsızlığı bizim için ekonomik planlama güvenliği ve girişimsel başarı açısından temel bir unsurdur” denildi.

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Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, Türkiye Distribütörlüğü Ferit Şahenk’e ait Doğuş Grubu’nun yürüttüğü Volkswagen Grubu Almanya Genel Merkezi, CHP’nin başlattığı boykot hakkında açıklama yaptı.

Alman otomotiv devi, Türkiye’deki son gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirterek, “Mevcut gergin siyasi ortamda, tüm halkın meşru çıkarlarının dikkate alınmasını ümit ediyoruz. Aynı zamanda, yargı bağımsızlığı bizim için ekonomik planlama güvenliği ve girişimsel başarı açısından temel bir unsurdur” dedi.

Uzun yıllardır Alman-Türk Dostluk Federasyonu Başkanlığı yapan Ahmet Güler’in boykot ile ilgili yazdığı mektuba cevap veren Volkswagen Grubu, “Türkiye otomotiv sektöründe ürünlerimizin ulusal dağıtım ortağı olan Doğuş Otomotiv ile uzun süredir devam eden bir iş ilişkimiz bulunmaktadır. Türk hukuk devletine özellikle mevcut koşullarda büyük bir sorumluluk düştüğüne inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
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