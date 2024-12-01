Samanyolu Haber /Dünya / Alman otomotiv devi iflas etti. Fabrikalarını bir bir kapattı /01 Aralık 2024 11:20

Alman otomotiv devi iflas etti. Fabrikalarını bir bir kapattı

Otomotiv sektöründe 200 yıldan uzun bir süredir faaliyet gösteren Alman tedarikçi Gerhardi Kunststofftechnik GmbH iflas bayrağını çekti.

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Çinli firmalarının sektörde giderek artan satış rakamları sonrası Alman otomotiv endüstrisi derin bir krize girdi.

GMBH'DEN İFLAS BAŞVURUSU
Pek çok firma mali krize girerken darboğazı aşamayan sektörün önemli tedarikçilerinden Gerhardi Kunststofftechnik GmbH iflas etti. 25 Kasım’da Hagen Mahkemesi’ne giden firma iflas başvurusu yaptı.

200 YILI AŞKIN SÜREDİR ÜRETİM YAPIYORDU
1796 yılında kurulan Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, , Almanya’da 3 ve ABD’deki 1 fabrikasında otomobillerin iç mekan ve dış karoser için plastik bileşenler üretiyordu.

OTOMOTİV DEVLERİ MALİ KRİZLE BOĞUŞUYOR
Artı 49’da yer alan habere göre, tedarikçilerin yanı sıra otomobil üreticileri, lastik firmaları ve mühendislik şirketleri de büyük sıkıntılar yaşıyor. Dev markalar bile mali krizden çıkmak fabrika kapatma ve işten çıkarma yöntemlerine başvuruyor.

BOCSH 3 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI
Almanya’nın en büyük firmalarından biri olan Bosch Almanya’daki 3000 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.
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