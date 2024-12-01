Alman otomotiv devi iflas etti. Fabrikalarını bir bir kapattı

Çinli firmalarının sektörde giderek artan satış rakamları sonrası Alman otomotiv endüstrisi derin bir krize girdi.





GMBH'DEN İFLAS BAŞVURUSU

Pek çok firma mali krize girerken darboğazı aşamayan sektörün önemli tedarikçilerinden Gerhardi Kunststofftechnik GmbH iflas etti. 25 Kasım’da Hagen Mahkemesi’ne giden firma iflas başvurusu yaptı.





200 YILI AŞKIN SÜREDİR ÜRETİM YAPIYORDU

1796 yılında kurulan Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, , Almanya’da 3 ve ABD’deki 1 fabrikasında otomobillerin iç mekan ve dış karoser için plastik bileşenler üretiyordu.





OTOMOTİV DEVLERİ MALİ KRİZLE BOĞUŞUYOR

Artı 49’da yer alan habere göre, tedarikçilerin yanı sıra otomobil üreticileri, lastik firmaları ve mühendislik şirketleri de büyük sıkıntılar yaşıyor. Dev markalar bile mali krizden çıkmak fabrika kapatma ve işten çıkarma yöntemlerine başvuruyor.





BOCSH 3 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI

Almanya’nın en büyük firmalarından biri olan Bosch Almanya’daki 3000 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.