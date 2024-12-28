Alman otomotiv devi Türkiye'den çekildi





ALMAN OTOMOTİV DEVİ TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ





İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN ÖNCE KURULDU

Dünya otomotiv sektörü zor bir dönemden geçiyor. Öyle ki, dünyanın en güçlü otomotiv endüstrisine sahip olan Almanya'da dahi firmalar krizden çıkabilmek için sert önlemler alıyor.BMW başta olmak üzere birçok küresel marka, tesislerini kapatma ve binlerce çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Bu küçülme kararları, yalnızca küresel otomotiv sektörünü değil, aynı zamanda Alman otomotiv yan sanayisini de olumsuz etkiledi.Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre; Almanya'nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden Linde + Wiemann, Türkiye’deki üretim tesisindeki ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Linde + Wiemann, ortak olduğu Linde Opsan Otomotiv şirketindeki hisselerini Ersu Ailesi’ne devretme kararı alarak Türkiye pazarından çekildi.Opsan, Türkiye’nin en önemli otomotiv yan sanayi firmalarından biri olup, otomotiv ana sanayisine orijinal sac ve kaynak montajlı parçalar üretiyor. 1963 yılında İstanbul’da basınçlı kaplar ve sac şekillendirme alanında sanayi hayatına başlayan Opsan, 1976’da Oyak-Renault için kromajlı tampon üretmeye başladı ve böylece otomotiv sektörüne adım attı.2010 yılında Ersu Ailesi ile Linde + Wiemann ortaklık kurarak Linde Opsan'ı oluşturdu. Linde Opsan’ın, toplam 25 bin metrekare kapalı alana sahip iki ayrı tesisinde yılda 130 milyon punta ve 55 milyon bağlantı elemanı kaynağı yapılıyor.Toplamda 475 çalışanın görev yaptığı tesis, seri üretime 2012’de Ford Tourneo ve Ford Transit projeleri ile başlamıştı. Şirketin çalıştığı markalar arasında yerli araç Togg, Ford Otosan, TOFAŞ, Stellantis ve Magna gibi büyük markalar da bulunuyor.Türkiye’deki ortaklığını sonlandıran Alman Linde + Wiemann, 1939’da İkinci Dünya Savaşı’ndan önce kuruldu. Almanya’nın Dillenburg şehrinde kurulan şirket, Almanya ve Türkiye dışında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerde de üretim yapıyor.