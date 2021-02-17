Samanyolu Haber /Ekonomi / Alman otomotiv devi Türkiye'den çıkıyor /17 Şubat 2021 18:28

Alman otomotiv devi Türkiye'den çıkıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye'de fabrika kurma kararından vazgeçmesinin ardından Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym Otomotiv Sanayi, Türkiye’den çıkma kararı aldı.

SHABER3.COM

Alman otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’de fabrika kurma projesi rafa kalkarken, bir devden daha yeni bir karar geldi.

Almanya’nın en önemli otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym Otomotiv Sanayi, Türkiye’den çıkma kararı aldı.

Türkiye’de iki bölgede üretim tesisi olan Farhym, hisselerinin tamamını Türk firma Makel Yatırım’a devrediyor.

Taraflar, Rekabet Kurumu’na başvurdu. Rekabet Kurumu’nun gereken onayı vermesi durumunda Farhym, Türk Makel yalıtım bünyesine katılacak.

Almanya’nın İsviçre sınırındaki eyaleti Baden-Württemberg merkezli olan Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym, Türkiye’deki özellikle seyahat ve toplu taşım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiriyordu.

Farhym’in sahibi olan Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Baden-Württenberg’de bulunan Wangen im Allgau’de kuruldu.

1957'de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile birlikte satış şirketi Eriba'yı kuran Hymer’in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 milyar euroluk ciroya sahip. 

Alman Farhym’in hisselerini almaya hazırlanan Makel Yalıtım şirketi de Ankara merkezli. 1997 yılında kurulan Makel Yalıtım, otomotiv, beyaz eşya, iş makinaları, inşaat ve ambalaj gibi sektörlere yönelik parçaların üretimini gerçekleştiriyor.
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