Alman otomotiv devleri on binlerce işçi çıkarıyor

Mercedes, BMW, Audi, Opel, Volkswagen, Porsche gibi markalara sahip Alman otomotiv devleri yıllarca bütün dünyada güven ve saygı gördü. Son yıllarda ise elektrikli ve dijital araçlara geçişte Alman üreticilerin geride kalmasıyla dünyadaki rekabet güçleri azaldı, satışları düştü. İçinde bulunduğu bu yapısal kriz korona ile dünya çapında bantların durması, siparişlerin azalması üzerine daha da belirgin hale geldi.





Otomotiv sektörü, korona pandemisinin sonuçlarıyla mücadelede alınan ekonomik tedbirler kapsamında, karbondioksit salımı düşük yeni araçların satışını canlandırsın diye vatandaşa teşvik primi vermesi için hükümete baskı yaptı. Ancak Başbakan Angela Merkel, hem son yıllarda ortaya çıkan otomobil şirketlerinin dizel araçlardaki manipülasyon skandalı nedeniyle, hem de iklim koruma ajandasında yol alınması hedefiyle bunu reddetti.





Hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bavyera Başbakanı Markus Söder’in de desteklediği teşvik talebi bu hafta yeniden gündeme geldi. Otomotiv devleri gibi Söder de elektrikli araçlara verilen teşviklerin modern benzin ve dizel araçlarına da uygulanmasını talep ediyor.





Otomobil zirvesi sonrası tasarruf planları açıklandı





DW Türkçe'de yer alan habere göre hükümetin on gün önce düzenlediği otomobil zirvesinden eli boş dönen üretici şirketlerdeki kötümser tablo etkisini hemen gösterdi. Son on gün zarfında otomotiv ve endüstri tedarik sektörünün devleri arka arkaya tasarrufa gideceklerini açıkladılar. Lastik ve fren sistemleri satan ve dünyanın, alanındaki en büyük ikinci tedarik devi Continental, küresel bazda 30 bin işçi çıkaracağını duyurdu. Şirketin halen 232 bin çalışanı bulunuyor. Continental dışında Volkswagen’ın yan kuruluşu olan MAN de tasarrufa ve yapısal dönüşüme gideceğini duyurarak 9 bin 500 işçi çıkaracağını açıkladı. Schaeffler 4 bin 400 ve Mahle de 6 bin 700 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.





Alman tedarikçilerin tasarruf planları Türkiye'yi de etkileyecek mi?





Bölgelerinde irili ufaklı 650 tedarikçi ve bunlarda çalışan binlerce işçi olduğunu söyleyen IG Metall Sendikası Velbert Genel Müdürü Hakan Civelek, arka arkaya gelen işten çıkarma planları karşısında işçilerin çok tedirgin olduğunu söylüyor. Zira sendikacı Civelek’e göre sektörün sadece zorlu konjonktürel sorunları yok, büyük yapısal sorunları var. DW Türkçe'nin sorularını cevaplayan Civelek, otomotiv sanayinin korona pandemisinden de önce, fosil yakıtlı araçlardan elektrikli ve dijital araçlara geçiş sürecini geç başlatmasından kaynaklı yapısal sorunları olduğunu belirtiyor ve bu nedenle işten çıkarmaların Almanya ile sınırlı kalmayacağını, Türkiye dahil etkilerinin küresel çapta hissedileceğini belirtiyor.





Alman oto tedarikçileri, tasarruf planları çerçevesinde binlerce işçi çıkarmakla kalmıyor, bazı yerlerde tesislerini tamamen kapatmayı öngörüyor. DW Türkçe, Continental, MAN, Schaeffler ve Mahle'ye tasarrufa ve küçülmeye gitme planlarının Türkiye için sonuçlarını sordu. Ancak söz konusu şirketler işten çıkarma ve dönüşüm projelerine ilişkin henüz detaylı açıklamada bulunamayacakları belirterek bu soruya cevap vermedi.



