Alman polisi beni de aradı

Avrupa'da yaşayan Türkiyeli muhalif gazeteci, sanatçı, yazar ve siyasetçilere yönelik infaz listeleri olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi. Almanya'da yaşayan Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, polisin kendisini uyardığını açıkladı. Kaplan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Alman Polisi aradı suikast listesinde adınız var, Valla 40 yıldır adım var, yeni değil dedim..!"





Alman polisi, geçtiğimiz günlerde birçok muhalif ismi ziyaret ederek sanılanın aksine daha geniş bir liste olduğunu belirtmiş ve güvenlik uyarılarında bulunmuştu.