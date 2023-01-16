Samanyolu Haber /Dünya / Alman polisi çamura saplandı /16 Ocak 2023 21:47

Alman polisi çamura saplandı

Almanya'da "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'ta, 35 bin çevreci eylem gerçekleştirdi. Lützerath köyünde gerçekleşen eyleme müdahale eden bazı polislerin çamura saplanması, sosyal medyada gündem oldu.

Alman polisi çamura saplandı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'ta polisin bölgeden çıkarmaya çalıştığı, maden sahalarının genişletilmesine karşı 2,5 yıldır mücadele eden çevreci aktivistlere destek vermek için komşu Keyenberg köyünde yaklaşık 35 bin kişi toplandı.


Polisin Lützerath'a girişi engellemesi nedeniyle dün Keyenberg'de toplanan eylemciler, maden sahalarının genişletilmemesi ve mevcut sahaların kapatılması talebiyle gösteri düzenledi.

polisinin protestocuları köyden çıkarmaya çalışırken kalın çamura saplanmaları, sosyal medyada gündem oldu.

Polis daha önce insanları son yağmurlar nedeniyle bölgeyi ziyaret etmemeleri ya da protesto etmemeleri konusunda uyarmış ve kayma riski olduğunu söylemişti
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman polisi çamura saplandı Sonraki Haber >>

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:33:03