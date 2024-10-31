Alman polisi kırmızı alarmda: Berlin'de tren istasyonuna patlayıcı dolu çanta bırakıldı

AFP’nin haberine göre, Almanya’nın başkenti Berlin’de Çarşamba ikindi saatlerinde bir kişinin tren istasyonuna patlayıcı madde dolu bir çanta bırakmasının ardından polis alarma geçti, Neukölln tren istasyonuna çantayı bırakan şahsı arıyor.





Adamın polis tarafından kontrol için durdurulduktan sonra kaçtığı belirtilirken çantanın yakındaki bir otoparkta kontrollü bir patlamayla imha edildiği bildirildi. Bir polis memuru Berliner Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada “bir saldırı önlenmiş gibi görünüyor” dedi.





Bir polis sözcüsü patlayıcılar üzerinde yapılan incelemenin sonuçlarının henüz alınmadığını söylerken Bild gazetesi, çantada halka yönelik saldırılarda sıkça kullanılan bir patlayıcı toz olan triaseton triperoksit bulunduğunu belirtti.