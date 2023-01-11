Samanyolu Haber /Dünya / Alman polisi kömür protestocularına müdahale etmeye hazırlanıyor /11 Ocak 2023 08:53

Alman polisi kömür protestocularına müdahale etmeye hazırlanıyor

Almanya'da güvenlik güçleri ülkenin batısındaki bir linyit madeni ocağının yakınlarında protesto kampı kuran çevreci aktivistlerin gelecek çarşambadan itibaren tahliye edilmeye başlanacağını açıkladı.

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Aachen Polis Bölgesi Başkanı Dirk Weinspach, salı günü kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir toplantı yapılacağını çarşamba günü ise tahliye işlemine geçileceğini duyurdu.

Çevreci protestocular Kuzey Ren-Vestfalya'daki linyit madenleri yakınındaki terk edilmiş Lützerath köyü ormanında ağaçlara kamp kurmuş durumda. Göstericiler madenin sahibi ve işletici olan Alman enerji şirketi RWE'nin linyit madenini genişletmesini birkaç aydır engellemeye çalışıyor.

RWE grubu madeni genişleterek elektrik santrallerini beslemek ve ülkenin artan fiyatlar ve Rusya'dan enerji tedarikinin durmasıyla karşı karşıya olan ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.

Göstericilerin neredeyse tamamı ağaçların kesilmesini engellemek için dallara kurdukları evlerde kalıyor.

Halatlarla birbirine bağlanan ağaç evlerden göstericilerin sorunsuz indirilmesi de özel bir zorluk teşkil ediyor.

Ayrıca son günlerde protestolarda şiddete başvurulması ve geçen pazar 2 bin kişinin katıldığı gösteride polise taş atılması da operasyonda diğer endişe verici nokta.

Polis şefi, "Operasyon alanı çok geniş, zor bir topografyaya sahip, açık bir maden ocağının kenarında ve belirli tehlikeler barındırıyor" dedi.

Berlin hükümeti bugün, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı enerji krizi bağlamında "Lützerath kömürünün arz güvenliğini garanti altına almak için gerekli olduğunu" söyledi.
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