Alman polisi, şampiyon boksör Ünsal Arık’ı ölümle tehdit eden AKP’lileri yakaladı

Dünya Boks Şampiyonu unvanıyla 2019 yılında Türkiye adına çıktığı WBC orta sıklet maçını da kazanarak Asya Şampiyonu olan Ünsal Arık AKP’yi eleştirdiği için bir süredir ölüm tehditleri alıyordu.







Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetleriyle ilgili konuşunca arabasına zarfın içinde kurşun bırakılarak ölümle tehdit edilen şampiyon boksör Ünsal Arık, ‘‘Öldürülürsem bilin ki bunu yapan Tayyipçilerdir.’’ demişti.







Almanya’daki AKP yandaşları tarafından telefonla ölümle tehdit edilen ardında da arabasının lastiklerine derin kesikler atılarak sabotaj düzenlenen Ünsal Arık, Alman polisinin saldırganları yakaladığını açıkladı.





ARIK: BİR ADAM YÜZÜNDEN DEĞMEZ





Twitter hesabından açıklama yapan Ünsal Arık, ‘‘Sevindirici haber aldım. Alman polisi görüşmek için çağırdı. Apar topar gittim görüştüm. Bu ülkede hak, hukuk, adalet var. Çalışabilen bir polis var. Beni tehdit edenler, silah gösterenler, evimin fotoğrafını çekenler var ya hepsi yakalanmış. Benden farklı düşünen kardeşlerime şunu söylüyorum; yapmayın ya hapis ya da büyük bir para cezası alacak bu kişiler. Bir kişi yüzünden bana bu hakaretleri yapmayın, ölüm tehditleri yapmayın bir adam yüzünden değmez. Paranızı, devlete veya bana harcayacağınıza çocuğunuza hanımınıza harcayın. Onlar yakalanmış artık Allah’tan bulsunlar, hak ettikleri cezayı alacaklar. Benden affetmemi istediler ama ben affetmeyeceğim çünkü büyük bir hata yaptılar.’’ diye konuştu.