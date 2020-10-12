Samanyolu Haber /Gündem / Alman polisi, şampiyon boksör Ünsal Arık’ı ölümle tehdit eden AKP’lileri yakaladı /12 Ekim 2020 09:40

Alman polisi, şampiyon boksör Ünsal Arık’ı ölümle tehdit eden AKP’lileri yakaladı

Almanya’da AKP’yi eleştirdiği için bir süredir ölüm tehditleri alan şampiyon Türk boksör Ünsal Arık’ı tehdit eden AKP yandaşları, Alman polisi tarafından gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Dünya Boks Şampiyonu unvanıyla 2019 yılında Türkiye adına çıktığı WBC orta sıklet maçını da kazanarak Asya Şampiyonu olan Ünsal Arık AKP’yi eleştirdiği için bir süredir ölüm tehditleri alıyordu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetleriyle ilgili konuşunca arabasına zarfın içinde kurşun bırakılarak ölümle tehdit edilen şampiyon boksör Ünsal Arık, ‘‘Öldürülürsem bilin ki bunu yapan Tayyipçilerdir.’’ demişti.

Almanya’daki AKP yandaşları tarafından telefonla ölümle tehdit edilen ardında da arabasının lastiklerine derin kesikler atılarak sabotaj düzenlenen Ünsal Arık, Alman polisinin saldırganları yakaladığını açıkladı.

ARIK: BİR ADAM YÜZÜNDEN DEĞMEZ

Twitter hesabından açıklama yapan Ünsal Arık, ‘‘Sevindirici haber aldım. Alman polisi görüşmek için çağırdı. Apar topar gittim görüştüm. Bu ülkede hak, hukuk, adalet var. Çalışabilen bir polis var. Beni tehdit edenler, silah gösterenler, evimin fotoğrafını çekenler var ya hepsi yakalanmış. Benden farklı düşünen kardeşlerime şunu söylüyorum; yapmayın ya hapis ya da büyük bir para cezası alacak bu kişiler. Bir kişi yüzünden bana bu hakaretleri yapmayın, ölüm tehditleri yapmayın bir adam yüzünden değmez. Paranızı, devlete veya bana harcayacağınıza çocuğunuza hanımınıza harcayın. Onlar yakalanmış artık Allah’tan bulsunlar, hak ettikleri cezayı alacaklar. Benden affetmemi istediler ama ben affetmeyeceğim çünkü büyük bir hata yaptılar.’’ diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman polisi, şampiyon boksör Ünsal Arık’ı ölümle... Sonraki Haber >>

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:31:42