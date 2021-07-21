Alman polisi Türkiyeli gazetecileri ziyaret ediyor: Adınız infaz listesinde

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, 16 Temmuz’da iki Kriminal Alman polisi, Artı Gerçek ve Artı TV Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç’ın Köln’de yaşadığı eve giderek can güvenliğinin tehlikede olduğu konusunda kendisini uyardı. Polisler yakın zamanda gündem olan “infaz listesi”nin varlığını da doğruladı.







SUİKAST UYARISI

Tayyip Erdoğan’a muhalif 55 kişilik bir liste bulunduğunu ve bu listede adı geçen kişilere suikast yapılacağı uyarısında bulunan Alman polisler, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyledi.





ALMAN POLİSİ, SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR





Listede adı bulunan gazetecilerden Celal Başlangıç, yaptığı açıklamada “21 kişilik yayınlanan listedeki isimleri biliyorduk. Sonra 43 kişilik bir liste daha olduğu konusunda bir bilgi yayılmıştı ama bu listede yer alan isimler kimler bilinmiyordu. Evime gelen Alman polisleri bir üçüncü listeden bahsederek, yurt dışında yaşayan Erdoğan karşıtlarından oluşan 55 kişilik bir liste olduğunu ve adımın bu listede yer aldığını söyledi. Polislerin söylediklerinden ortada konuya ilişkin yürütülen bir soruşturma olduğunu anladık. Davayla ilgilenen bir polis ve bir dava dosyası var. Avukatımız bu konu ile ilgileniyor ve bilgi almaya çalışıyor. Alman polisinin ciddiye aldığı bir dosya gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.





Artı Tv programcısı gazeteci Erk Acarer de, 7 Temmuz’da Almanya’nın Berlin kentinde bulunan evinin bahçesinde üç kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ardından “jitemkurt” adlı hesap, Avrupa’da yaşayan 21 muhalif gazeteci, sanatçı, aydın ve yazar hakkında infaz listesinin olduğunu ve öldürülecekleri yönünde paylaşımlarda bulunmuştu. Yapılan paylaşımda ellerinde ölüm kararı alınmış bir listenin olduğu, ‘arkanıza dikkat edin’ gibi tehditlerde bulunulmuştu.





HDP Milletvekili Alican Önlü ise, söz konusu listeyi Meclis gündemine taşıyarak, soru önergesi sunmuştu.