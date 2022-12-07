Alman polisinden 'darbe' operasyonu

Alman polisi darbe hazırlığında olduğu düşünülen 25 kişiyi ülke çapında yapılan baskınlarla gözaltına aldı.



Alman basınında yer alan haberlerde gözaltına alınan kişilerin aşırı sağ gruplara mensup kişiler ile eski askerler oldukları ifade edildi.



Bu kişilerin Alman parlamentosuna bir baskın düzenleyerek gücü ele geçirmeyi planladıkları belirtilirken, 71 yaşındaki 'prens' olarak adlandırılan bir kişinin darbe planının merkezinde olduğu ifade edildi.



Gözaltına alınan kişilerin Almanya'nın 11 eyaletinde bulundukları, iki grup liderinin de ayrıca gözaltına alındığı belirtildi.



Gözaltına alınan kişilerin Reichsbürger (Reich vatandaşları) ismi verilen aşırıcı bir gruba mensup oldukları, polisin bir süredir şiddet eylemleri ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle grubu izlemeye aldığı belirtildi.



50 kişiden oluştuğu düşünülen grup modern Alman devletini tanımayı reddediyor ve cumhuriyeti lağvederek onu 1871'de modellenen Alman devletiyle değiştirmek istiyor.