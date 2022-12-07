Samanyolu Haber /Dünya / Alman polisinden 'darbe' operasyonu /07 Aralık 2022 12:10

Alman polisinden 'darbe' operasyonu

Almanya'da polis parlamentoya baskın düzenleyerek gücü ele geçirmeyi planlayan 25 kişiyi ülke çapındaki operasyonlarda gözaltına aldı.

SHABER3.COM

Alman polisi darbe hazırlığında olduğu düşünülen 25 kişiyi ülke çapında yapılan baskınlarla gözaltına aldı.

Alman basınında yer alan haberlerde gözaltına alınan kişilerin aşırı sağ gruplara mensup kişiler ile eski askerler oldukları ifade edildi.

Bu kişilerin Alman parlamentosuna bir baskın düzenleyerek gücü ele geçirmeyi planladıkları belirtilirken, 71 yaşındaki 'prens' olarak adlandırılan bir kişinin darbe planının merkezinde olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan kişilerin Almanya'nın 11 eyaletinde bulundukları, iki grup liderinin de ayrıca gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan kişilerin Reichsbürger (Reich vatandaşları) ismi verilen aşırıcı bir gruba mensup oldukları, polisin bir süredir şiddet eylemleri ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle grubu izlemeye aldığı belirtildi.

50 kişiden oluştuğu düşünülen grup modern Alman devletini tanımayı reddediyor ve cumhuriyeti lağvederek onu 1871'de modellenen Alman devletiyle değiştirmek istiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman polisinden 'darbe' operasyonu Sonraki Haber >>

Türkiye'deki hukukun geldiği noktayı özetledi

Türkiye'deki hukukun geldiği noktayı özetledi

Gergerlioğlu'dan Bozdağ'a: Zulümat bakanısınız, davayı kaça sattınız?

Gergerlioğlu'dan Bozdağ'a: Zulümat bakanısınız, davayı kaça sattınız?

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Partili vekil, aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini talimat bildiler, camı çerçeveyi indirdiler

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Tramvay İETT otobüsüne çarptı, çok sayıda yaralı var

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Semeru Yanardağı faaliyete geçti, tahliyeler başladı

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Güzel İnsanlar Güzel Atlara Binerek Gidiyorlar

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Holigan Faslı taraftarların sosyal yardımları kesilebilir

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Pentagon Sır gibi sakladığı nükleer hayalet uçağı tanıtı: B-21 Raider

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:37:19