Samanyolu Haber /Dünya / Alman polisinden Floyd olayını anımsatan gözaltı /17 Ağustos 2020 19:47

Alman polisinden Floyd olayını anımsatan gözaltı

Düsseldorf’ta bir polis memurunun bir gencin kafasına diziyle bastırdığı görüntüler tepki çekti. George Floyd’un ölümüne neden olan polis şiddetiyle karşılaştırılan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Almanya'nın Düsseldorf kentinde polisin 15 yaşındaki bir gencin kafasını diziyle yere bastırdığı görüntüler tartışma yarattı. Bir görgü tanığının videoya aldığı olayda iki polis memurunun yüzükoyun yerde yatan genci sabit tuttuğu, polislerden birinin de gencin kafasını diziyle yere bastırdığı görülüyor.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, çok sayıda kullanıcı polise tepki gösterirken, Alman polisinin tutumu, ABD'de gözaltındayken bir polis memuru tarafından boğazına bastırılarak öldürülen George Floyd olayıyla karşılaştırıldı.

Bugün Kuzey Ren-Vesfalya eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, Cumartesi akşamı gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili bir açıklama yaptı. Olaydan ''Kendisinin de dehşete kapıldığını'' söyleyen Reul, bir restoranda 10 kişinin karıştığı bir kavga nedeniyle polisin olay yerine intikal ettiğini; videoda görülen gencin ise olayla ilgisi bulunmadığı halde polise karşı saldırgan bir tutum takındığını söyledi. Bakan, daha sonra yere yatırılan gencin, kelepçelenerek ekip aracına götürüldüğünü; tüm bunların iki ila üç dakika arasında gerçekleştiğini; gencin yerde yattığının görüldüğü videolardan birinin uzunluğunun ise 28 saniye olduğunu kaydetti.

Hıristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Reul, polisin müdahale esnasında kulağa dizle bastırmasının yetkisi dahilinde olduğunu, ancak boğaza bastırma izninin olmadığını belirtti. Reul, burada hangi durumun söz konusu olduğunun tespiti için olayın "objektif bir biçimde açıklığa kavuşturulması gerektiğini" söyledi.

Gencin  kafasını yere bastırdığı görülen söz konusu polis  memuru hakkında "yaralama" şüphesiyle soruşturma başlatıldığı, ancak memurun şimdilik görevine devam edeceği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak gençle ilgili de "devlet otoritesine karşı geldiği gerekçesiyle'' suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

SPD olayı eyalet meclisine taşıyacak

Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekillerinin Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi'nde Perşembe günü düzenlenecek İçişleri Komisyonu oturumunda olayı gündeme getireceği ifade edildi. Konunun gündeme alınmasını talep eden SPD'li milletvekilleri Sven Wolf ve Hartmut Ganzke, sosyal medyaya yansıyan videonun "rahatsız edici görüntüler" ihtiva ettiğini kaydetti. Wolf ve Ganzke, "George Floyd'un trajik ölümünün ardından böyle görüntüleri Almanya'da asla görmeyeceğimizi umut etmiştik" açıklamasında bulundu.

Milletvekilleri, partilerinin Eyalet İçişleri Bakanı Reul'den oturumda kapsamlı bir açıklamanın yanı sıra, soruşturmanın ilk sonuçlarını paylaşmasını beklediklerini ifade etti.

Polis içinde ırkçılık araştırması iptal edilmişti

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un geçen Mayıs ayında bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından Almanya'da da emniyet birimlerinde şiddet ve ırkçılık konusu gündeme gelmişti. Avrupa Konseyi'ne bağlı "Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu" (ECRI) tarafından  Alman emniyet teşkilatındaki ırkçı eğilimleri tespit etmek amacıyla tavsiye edilen bir bilimsel araştırmanın İçişleri Bakanlığı tarafından “Zaten polisin ayrımcılık yapması yasak, araştırmaya gerek yok" gerekçesiyle iptal edilmişti.
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