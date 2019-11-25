Samanyolu Haber /Dünya / Alman Polisi'nden Grup Yorum'a engel /25 Kasım 2019 13:05

Alman Polisi'nden Grup Yorum'a engel

Köln polisi Grup Yorum'un konserini 'yasaklı terör örgütü propagandası' şüphesi üzerine yasakladı. Konser yerinde yapılan aramada Almanya'da yasaklı bir örgüte ait propaganda malzemesine el konduğu belirtildi.

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DW Türkçe'nin haberine göre, Grup Yorum'un Almanya'nın Köln kentindeki konseri polis tarafından yasaklandı.

Köln polisi tarafından yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Braunsfeld semtinde düzenlenmesi planlanan konserin 'yasaklı terör örgütü propagandası' şüphesi nedeniyle yasaklandığı belirtildi.

'Aşırı solcu bir Türk örgüte ait propaganda malzemesine el kondu'

Açıklamada, konserin yapılacağı yerde bulunan "Almanya'da yasak olan, aşırı solcu bir Türk örgüte ait propaganda malzemesine el konduğu" kaydedildi.

Açıklamada, bunun üzerine konserin yasaklandığı, konserin yapılacağı alanın polis tarafından kapatıldığı ve konseri izlemeye gelenlerin geri gönderildiği bilgisi yer aldı.

Konser öncesinde etkinliğin propaganda amacıyla kullanılabileceği konusunda ihbar alındığı, Köln Savcılığı'nın da görüşü ile olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DHKP-C, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın yasaklı örgütler listesinde yer alıyor. Türkiye'de de Grup Yorum üyelerinin DHKP-C ile bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

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