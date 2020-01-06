Alman polisine bıçakla saldıran Türk vatandaşı öldürüldü

Alman polisi cumartesi akşamı bir Türk vatandaşının devriye polis memurlarına bıçakla saldırma girişiminde bulunduğu bilgisini paylaştı. Gelsenkirchen kentinde yaşanan olayda saldırganın Alman polisi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.







Alman basınına yansıyan haberlere göre, Gelsenkirchen polisi, 2 devriye polisinin aracının yanında duran bir adamın araca bir nesne fırlattığını, ardından saldırganın cebinden çıkardığı bıçakla polislere saldırmaya çalıştığını açıkladı.





37 yaşındaki Türk vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın polis tarafından vurulduğu ifade ediliyor. Kimliği açıklanmayan saldırgan tek kurşunla öldürüldü.





Şiddet suçundan uzun bir sabıka kaydı olduğu bildirilen saldırganın terörizmle bağlantılı herhangi bir kaydı ise bulunmuyor.