Samanyolu Haber /Dünya / Alman polisine bıçakla saldıran Türk vatandaşı öldürüldü /06 Ocak 2020 10:14

Alman polisine bıçakla saldıran Türk vatandaşı öldürüldü

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde bir kişinin devriye polislerine bıçakla saldırdığı bilgisi paylaşıldı. Alman polisi tarafından tek kurşunla etkisiz hale getirilen saldırganın Türk vatandaşı olduğu belirtiliyor.

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Alman polisi cumartesi akşamı bir Türk vatandaşının devriye polis memurlarına bıçakla saldırma girişiminde bulunduğu bilgisini paylaştı. Gelsenkirchen kentinde yaşanan olayda saldırganın Alman polisi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Gelsenkirchen polisi, 2 devriye polisinin aracının yanında duran bir adamın araca bir nesne fırlattığını, ardından saldırganın cebinden çıkardığı bıçakla polislere saldırmaya çalıştığını açıkladı.

37 yaşındaki Türk vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın polis tarafından vurulduğu ifade ediliyor. Kimliği açıklanmayan saldırgan tek kurşunla öldürüldü.

Şiddet suçundan uzun bir sabıka kaydı olduğu bildirilen saldırganın terörizmle bağlantılı herhangi bir kaydı ise bulunmuyor.
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