Alman politikacı Kılıç hakkında yakalama kararı

Memet Kılıç hakkında Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara’da görüldü. Memet Kılıç’ın avukatı Veysel Ok, müvekkili hakkında yakalama kararı çıkardığını ve bu yolla Kılıç'ın Türkiye'de ifade vermeye zorlanmaya çalışıldığını söyledi.







Avukat Ok’a göre Memet Kılıç’ın Türkiye’ye giriş yapması durumunda gözaltına alınması gündeme gelecek.





Memet Kılıç’ın savunmasının Almanya’dan alınması yönünde talepte bulunulmuştu. Ancak Erdoğan'ın avukatı, Kılıç’ın hakkındaki iddianın Almanya'da suç kapsamına girmediğini bu nedenle ifadenin Türkiye'de alınmasını istemişti.





Memet Kılıç, kendisine açılan dava hakkında yaptığı değerlendirmede Türkiye’de 20 binden fazla kişinin hakaret davasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Politik tartışmadan geri durmayacağını belirten Kılıç, “Ben Türkiye'yi bu hale getirenlerin vatan haini olduğunu söyledim. Bu konuda da çokça yanılmadığımız açıkça ortada" diye konuştu.





Kılıç ayrıca "O dönemde de AKP’nin genel başkanı hemen her önüne geleni sülük, vampir, kan emici, çapulcu, vatan haini olarak niteliyordu. Medyadaki tartışmalara bu kavram yerleştirilmişti. O nedenle politik tartışma da bu kavram üzerinden yürüyor" dedi.





Kılıç, Türk yargısının bağımsız olmaması nedeniyle mahkemeden kendisi hakkında aleyhte bir karar çıkabileceğini söyledi. Kılıç bu durumda kararı İnsan Hakları Adalet Divanı’na kadar götüreceğini ifade etti.





Davanın ikinci duruşması 26 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.