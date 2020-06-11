Alman ressamlar tutsak gazetecileri unutmadı

Almanya’nın Frankfurt şehrinde ikamet eden sanatçıların kurduğu Wahrheitskämpfer (Hakikat Savaşçıları) Derneği öldürülen veya cezaevinde olan gazetecilerin resimlerini çizip sergiler düzenliyor.





Daha önce Suriye, Pakistan, Somali, Irak, Filipinler, Endonezya’daki gazeteciler için benzer çalışmalar yapan dernek, Türkiye’de İsrabul Silivri Kapalı Cezaevi'nde kalan 40 gazeteciyle ilgili özel bir çalışma yaptı. Her gazetecinin portresini çizerek yayımladı.





AVRUPA ADALET DİVANINA MEKTUP GÖNDERDİLER





Dernek aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’na cezaevindeki gazetecilerle ilgili Almanca-Türkçe mektuplar gönderdi.





“GAZETECİLERİN SERBEST BIRAKILMALI”





Hakikat Savaşçıları, mektubunda İstanbul Kapalı Silivri Cezaevinde mahpus 39 gazeteci için endişe duyduklarını kaydetti.





Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Biz sanatçıyız, öldürülmüş ve hapsedilmiş gazeteciler çiziyoruz. Şu anda Silivri’de bulunan 39 gazeteciden endişe duyuyoruz . Koronavirüs cezaevine de yayıldı. Resmi bilgilere göre, 82 mahkum virüs kapmış durumda ve bunlardan biri öldü (22 Mayıs 2020 itibarıyla). Şiddet içeren suçlardan hüküm giyenler afla serbest kalırken, gazetecilerin de bırakılması gerekiyor.”





AHMET ALTAN’ SON YAZISINDAN ALINTI YAPTILAR





Dernek, kurumlara gönderdiği mektubunda Ahmet Altan’ın Washington Post’ta yayımlanan yazısının şu bölümlerine de yer verdi: “Ben 70 yaşındayım ve hapisteyim. Suyun altında oturmayı da ölümün hedefinde olmayı da birçoğunuzdan daha iyi bilen biri olarak size şunu söylemek istiyorum: Ümitsizliğe kapılmayın… Bunları, benim yaşımdaki insanları öldüren salgının hızlı saldırısını bir hapishane hücresinde beklerken yazıyorum. Kendim için değil ama bir parçası olduğum insanlık için iyimserim.”





PORTRELERİ ÇİZİLEN GAZETECİLER





Dernek mektubun sonunda “Aşağıdaki gazetecileri virüsün insafına bırakılmadan acil serbest bırakılmalarını istiyoruz” diyerek portresini çizdiği Silivri’de hapiste olan gazetecilerin isimlerini sıraladı:





Mustafa Erkan Acar

Faruk Akkan

Tuncay Akkoyun

Ahmet Altan

Hüseyin Aydın

Mehmet Baransu

Osman Çalık

Gökçe Fırat Çulhaoğlu

Yakup Çetin

Mutlu Çölgeçen

Habip Güler

Nuh Gönültaş

Mahmut Gülecan

Ercan Gün

Serkan Sedat Güray

Yılmaz Kahraman

Cemal Azmi Kalyoncu

Hidayet Karaca

Bayram Kaya

Abdullah Kılıç

Seyid Kılıç

Muhammed Sait Kuloğlu

Ali Kuş

Ahmet Memiş

Ali Özpar

Erdal Şen

Ahmet Metin Sekizkardeş

Emre Soncan

Yakup Şimşek

Ufuk Şanlı

Ünal Tanık

Mümtazer Türköne

Mustafa Ünal

Oğuz Usluer

Cuma Ulus

Fevzi Yazıcı

Aykut Yıldır

Hüdaverdi Yıldırım



