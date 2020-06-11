Samanyolu Haber /Medya / Alman ressamlar tutsak gazetecileri unutmadı /11 Haziran 2020 15:25

Alman ressamlar tutsak gazetecileri unutmadı

Türkiye'de 200'den fazla gazeteci demir parmaklıklar ardında. Almanya'da Hakikat Savaşçıları Derneği Türkiye'deki hukuk ihlallerine dikkati çekmek için Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu gazetecilerin portrelerini çizdi.

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 Almanya’nın Frankfurt şehrinde ikamet eden sanatçıların kurduğu Wahrheitskämpfer (Hakikat Savaşçıları) Derneği öldürülen veya cezaevinde olan gazetecilerin resimlerini çizip sergiler düzenliyor. 

Daha önce Suriye, Pakistan, Somali, Irak, Filipinler, Endonezya’daki gazeteciler için benzer çalışmalar yapan dernek, Türkiye’de İsrabul Silivri Kapalı Cezaevi'nde kalan 40 gazeteciyle ilgili özel bir çalışma yaptı. Her gazetecinin portresini çizerek yayımladı.

AVRUPA ADALET DİVANINA MEKTUP GÖNDERDİLER

Dernek aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanlı Süleyman Soylu, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanı Josep Borrell ve Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Divanı’na cezaevindeki gazetecilerle ilgili Almanca-Türkçe mektuplar gönderdi.

“GAZETECİLERİN SERBEST BIRAKILMALI”

Hakikat Savaşçıları, mektubunda İstanbul Kapalı Silivri Cezaevinde mahpus 39 gazeteci için endişe duyduklarını kaydetti.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Biz sanatçıyız, öldürülmüş ve hapsedilmiş gazeteciler çiziyoruz. Şu anda Silivri’de bulunan 39 gazeteciden endişe duyuyoruz . Koronavirüs cezaevine de yayıldı. Resmi bilgilere göre, 82 mahkum virüs kapmış durumda ve bunlardan biri öldü (22 Mayıs 2020 itibarıyla). Şiddet içeren suçlardan hüküm giyenler afla serbest kalırken, gazetecilerin de bırakılması gerekiyor.”

AHMET ALTAN’ SON YAZISINDAN ALINTI YAPTILAR

Dernek, kurumlara gönderdiği mektubunda Ahmet Altan’ın Washington Post’ta yayımlanan yazısının şu bölümlerine de yer verdi: “Ben 70 yaşındayım ve hapisteyim. Suyun altında oturmayı da ölümün hedefinde olmayı da birçoğunuzdan daha iyi bilen biri olarak size şunu söylemek istiyorum: Ümitsizliğe kapılmayın… Bunları, benim yaşımdaki insanları öldüren salgının hızlı saldırısını bir hapishane hücresinde beklerken yazıyorum. Kendim için değil ama bir parçası olduğum insanlık için iyimserim.”

PORTRELERİ ÇİZİLEN GAZETECİLER

Dernek mektubun sonunda “Aşağıdaki gazetecileri virüsün insafına bırakılmadan acil serbest bırakılmalarını istiyoruz” diyerek portresini çizdiği Silivri’de hapiste olan gazetecilerin isimlerini sıraladı:

Mustafa Erkan Acar
Faruk Akkan 
Tuncay Akkoyun 
Ahmet Altan
Hüseyin Aydın
Mehmet Baransu 
Osman Çalık
Gökçe Fırat Çulhaoğlu
Yakup Çetin
Mutlu Çölgeçen
Habip Güler
Nuh Gönültaş
Mahmut  Gülecan
Ercan Gün 
Serkan Sedat Güray
Yılmaz Kahraman
Cemal Azmi Kalyoncu
Hidayet Karaca
Bayram Kaya
Abdullah Kılıç
Seyid Kılıç
Muhammed Sait Kuloğlu
Ali Kuş
Ahmet Memiş
Ali Özpar
Erdal Şen
Ahmet Metin Sekizkardeş
Emre Soncan
Yakup Şimşek
Ufuk Şanlı
Ünal Tanık
Mümtazer Türköne
Mustafa Ünal
Oğuz Usluer
Cuma Ulus
Fevzi Yazıcı
Aykut Yıldır
Hüdaverdi Yıldırım

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