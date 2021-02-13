Alman Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye'yi mutasyonu yayan ülkeler arasına aldık

Ülkede "aşı yaptırma sırasının ihlal edildiğine" ilişkin tepkiler üzerine konuşan Alman Bakan konuyla ilgili cezai işlem başlatacaklarını dile getirdi.







Spahn, Almanya'da en az dokuz eyalette sırası gelmemesine rağmen aşı yaptıranların olduğuna dikkat çekerek, "Bu kuralı ihlal edildiğini belirledik. İlgili yönetmelik ve ceza işlemleri için Federal Meclis'te konuyu gündeme getireceğiz. Artan aşıların çöpe gitmesi yerine kullanılması elbette daha iyi ancak konuyla ilgili düzenleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.





Bakan Spahn son dönemlerde vaka sayılarındaki artış hızına da dikkat çekerek, Almanya'ya diğer ülkelerden seyahat ederek virüsü bulaştıranlara da değindi.





TÜRKİYE MUTASYONLU VİRÜSÜ YAYAN ÜLKELER ARASINDA





Spahn, "Bir hafta önce artırılan kısıtlamaların arkasındayız. Ülkemizi olası yeni Covid-19 türlerinden korumamız gerekiyor. Bu sebeple perşembe günü aldığımız kararla Çekya, Türkiye ve Avusturya'nın Tyrol bölgesini 'virüs varyantının(mutasyon) olduğu yerler' kategorisine aldık." ifadelerini kullandı.



