Alman Sağlık Bakanı: Kimse kendisini kandırmasın, salgın hemen bitmeyecek

Alman Sağlık Bakanı, ülkesinin Omicron varyantıyla mücadele etmek ve gelecekte daha ölümcül bir koronavirüs varyantıyla karşı karşıya kalması durumunda hızla yeni bir aşı geliştirebilmesini sağlamak için Covid-19 aşı stratejisini yenilemeyi planladığını belirtti.







Geçen ay sağlık bakanı olarak atanan Lauterbach, Welt am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta “Omicron kadar bulaşıcı, ancak daha ölümcül olan bir varyant ortaya çıktığında, çok kısa sürede yeni bir aşı geliştirip üretebilmeliyiz” dedi.





Bulaşıcı hastalıklar için merkezi gözlemleme ve araştırma kurumu olan Robert Koch Enstitüsü (RKI), Omicron varyantının artık Almanya’daki koronavirüs vakalarının %44’ünü oluşturduğunu bildirdi.





RKI verilerine göre son 24 saat içinde 55.889 yeni korona enfeksiyonu yaşandı. Bu sayı, bir hafta önceye göre iki kat artış anlamına geliyor.

