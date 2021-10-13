Alman sanayi devi Türkiye'deki en önemli işinden çıkıyor

Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Thyssenkrupp, Türkiye'deki en önemli işinden çıkıyor.









Geçen yıl 5,5 milyar avro zarar bildiren Thyssenkrupp, şimdi de bir başka önemli kolu olan paslanmaz çelik ürünleri alanından çıkıyor. Thyssenkrupp, İtalya merkezli firması Acciai Speciali Terni (AST) firmasındaki hisselerini yine bir İtalyan olan Arvedi Group’a devredecek. Resmi süreçlerin tamamlanmasıyla Thyssenkrupp, savunma sanayisi dışındaki en önemli biriminden ayrılacak.





Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, bugünkü yazısında bu satışın Türkiye'yi de etkileyeceğini yazdı. Ülker, "Alman devine ait AST’nin dünyada 3 tesisi bulunuyor. İtalya dışındaki tesisler Türkiye ve Almanya’da yer alıyor. Anlaşma tamamlandığında Alman şirket, Türkiye’deki en önemli varlığını da satmış ve çelik alanından da çıkmış olacak" bilgisini verdi.