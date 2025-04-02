Alman sanayisinde tehlike çanları: İstihdamda 68 bin kişilik gerileme

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da imalat sanayisinde istihdam düştü.Fotoğraf: picture alliance / dpa

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Almanya'da imalat sanayi sektöründe istihdam geçen yıl yüzde 1,2 oranında azaldı. Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre, en az 50 çalışanı olan işletmelerde geçen yıl çalışanların toplam sayısı 5,5 milyon olarak kaydedildi. Federal İstatistik Dairesi, bu sayının bir önceki yıla göre yaklaşık 68 bin daha düşük olduğunu belirtti.



DW Türkçe'nin haberine göre imalat sanayisinde çalışanların sayısının 5,7 milyon ile en yüksek olduğu 2018 yılına kıyasla ise istihdam edilenlerin sayısının 172 bin daha az olduğu ifade edildi.



Ancak 2014 yılı ile kıyaslama yapıldığında ise 2024 yılında imalat sanayisinde istihdam edilenlerin sayısının 185 bin daha fazla olduğu belirtildi.



Gıda ve yem imalatı ile makine onarımı ve montajı hariç bütün alanlarda istihdamın düştüğünü belirten Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, yüzde 3,6 ile en fazla düşüş elektronik cihaz imalatında oldu. Bunu yüzde 2,9 ile metal ürünleri imalatı izledi. Plastik imalatı ile motorlu taşıt ve yedek parça üretiminde de istihdam yüzde 2,4 oranında azaldı.



"Sanayisizleşmenin açık bir işareti"

Sendikaya bağlı Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü Bilim Direktörü Sebastian Dullien, imalat sanayisinde istihdamın düşmesini "Sanayisizleşmenin açık bir işareti" olarak değerlendirdi. Jeopolitik değişimler nedeniyle Alman sanayisinin baskı altında olduğuna işaret eden Dullien, hem Çin'in hem de ABD'nin kendi endüstrilerini güçlendirmek istediğine dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan yapılan ithalata yüksek vergiler getirmesi halinde bunun özellikle otomotiv ve makine sektörünü etkileyebileceğini belirten Dullien, "Bu iki sektör zaten şu anda krizde" dedi. Dullien, bu nedenle de hükümeti kurmaya hazırlanan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) planlanan 500 milyar euroluk fonu tamamen ve hızlıca altyapıya aktarması gerektiğini vurguladı.