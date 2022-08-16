Alman savaş uçakları 24 saatte Singapur'a uçtu

Almanya Hava Kuvvetlerine ait bir grup savaş uçağının 24 saat içinde 12 bin kilometre yol katederek Güneydoğu Asya'ya ulaşmak üzere başladığı maratonda Singapur'a yaklaştığı belirtildi.







Alman Hava Kuvvetleri'nin ilk kez Avustralya’da tatbikata katılacağını açıklayan yetkililer, 6 Eurofighter savaş uçağının toplamda 22 bin kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek için yola çıktığını duyurmuştu.





Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Singapur'a doğru uzun süren uçuş boyunca uçaklara havada yakıt ikmali yapıldı. Uçaklar, yakıt ikmali, teftiş ve pilot rotasyonu için durdu. Almanya’dan kalkan 6 Eurofighter savaş uçağına eşlik eden 4 "A400M" tipi nakliye ve 3 "A330" tanker uçağının 24 saatte "RapidPacific2022" tatbikatı kapsamında ilk önce Singapur’a ulaşacağı ifade edilmişti. Alman Hava Kuvvetlerinin burada NATO içinde ve dışındaki partnerlerle operasyon yapmayı test edeceği duyuruldu.





Eurofighter savaş uçaklarının Almanya'ya dönmeden önce Singapur Hava Kuvvetleri ile de gerçekleştirilecek tatbikata katılacağı, ardından Japonya ve Güney Kore'nin ziyaret edilmesi planlanıyor.