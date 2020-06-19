Samanyolu Haber /Dünya / Alman Savcılığı: Çeçen Komutan Berlin'de Rusya'nın talimatıyla öldürüldü /19 Haziran 2020 10:00

Alman Savcılığı: Çeçen Komutan Berlin'de Rusya'nın talimatıyla öldürüldü

Alman Federal Başsavcılığı, eski Çeçen komutan Zelimhan Hangoşvili'nin cinayet emrinin Rus hükümetinden geldiğini öne sürdü.

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O dönem Tornike Kavtaraşvili adıyla Almanya'da yaşayan eski muhalif komutan, geçen yılın Ağustos ayında Berlin'de gündüz vakti bir parkta Rus vatandaşı Vadim K. tarafından öldürülmüştü.

Alman Federal Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Vadim K’nın, adam öldürmekle ve silah yasalarını ihlal etmekle suçlandığı belirtildi.

Başsavcılığın iddianamesinde, "Rusya Federasyonunun merkezi hükümetinin kurumları, 18 Temmuz 2018 tarihinden önce tam belirlenmeyen bir zamanda zanlıya Çeçen kökenli Gürcü vatandaşı Kavtaraşvili'yi ortadan kaldırılma talimatı verdi" ifadesi kullanıldı.

Eski Çeçen komutan Hangoşvili neden öldürüldü?

Almanya’da 2016 sonundan itibaren mülteci olarak yaşayan Kavtaraşvili'nin, Rus merkezi hükümetinin yanı sıra Çeçenistan ve İnguşetya hükümetleri ile Rus yanlısı Gürcü hükümeti aleyhtarı olduğu belirtilen iddianamede, bu sebeple bu kişinin öldürülmesi talimatı verildiği kaydedildi.

İddianamede, Kavtaraşvili'nin 2000-2004 yıllarında Çeçenistan savaşında bir Çeçen grubun lideri olduğu ve Rusya’ya karşı mücadele ettiği, 2008’de Gürcistan hükümetinin talimatıyla Güney Osetya’yı savunma amaçlı bir gönüllüler birliğini oluşturduğu ancak Gürcü-Rus savaşındaki barış sürecinin ardından bu grubun faaliyette bulunmadığı ifade edildi.

İddianamede Rus makamlarının Kavtaraşvili terörist olarak ilan ettiği bilgisi paylaşıldı.

Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

Berlin’de, 23 Ağustos 2019 tarihinde Tiergarten Parkı’nda öldürülen Kavtaraşvili'nin katil zanlısı Vadim K. aynı gün gözaltına alınmış, 24 Ağustos’ta da tutuklanmıştı.

Cinayet sebebiyle Almanya ile Rusya arasında diplomatik gerginlik yaşanmış, Almanya iki Rus diplomatı, ardından da Rusya iki Alman diplomatı sınır dışı etmişti.
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