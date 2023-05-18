Alman savcılığından 'Sabah soruşturması' hakkında açıklama

Darmstadt Savcılığı, "kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 46 ile 51 yaşındaki gazetecilerin evlerinde arama yapıldığını duyurdu. Savcılığın verdiği bilgilere göre, aramada "veri depolama araçları ve diğer kanıt oluşturan unsurlara" el konuldu.







Kriminal polis tedbirlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu iki kişinin serbest bırakıldığını açıklayan Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Savcılık Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında ise söz konusu gazeteciler hakkında "gözaltı işlemi yapılmadığını" ifade etti. "Kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" Alman Ceza Kanunu'nun 126'ıncı maddesine göre suç teşkil ediyor.

Ne olmuştu?

Sabah gazetesinin haberine göre, A Haber'in Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay Almanya'nın Frankfurt kentinde sabah saatlerinde polisin evlerine baskın düzenlemesinin ardından gözaltına alındı. Haberde, gözaltının nedeninin Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen Cevheri Güven'in şikayeti olduğu belirtildi.















Cevheri Güven'den açıklama



