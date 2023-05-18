Samanyolu Haber /Gündem / Alman savcılığından 'Sabah soruşturması' hakkında açıklama /18 Mayıs 2023 07:52

Alman savcılığından 'Sabah soruşturması' hakkında açıklama

Darmstadt Savcılığı, Almanya'da Sabah temsilcileri İsmail Erel ile Cemil Albay'ın evinin "kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" şüphesi ile bağlantılı olarak arandığını açıkladı.

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Sabah gazetesi ve A Haber Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın bugün evlerine operasyon düzenlenmesi ve polis tarafından sorgulanmalarına ilişkin olarak soruşturmadan sorumlu Darmstadt Savcılığı ve Emniyeti'nden açıklama yapıldı.

Darmstadt Savcılığı, "kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 46 ile 51 yaşındaki gazetecilerin evlerinde arama yapıldığını duyurdu. Savcılığın verdiği bilgilere göre, aramada "veri depolama araçları ve diğer kanıt oluşturan unsurlara" el konuldu.

Kriminal polis tedbirlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu iki kişinin serbest bırakıldığını açıklayan Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Savcılık Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında ise söz konusu gazeteciler hakkında "gözaltı işlemi yapılmadığını" ifade etti.  "Kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" Alman Ceza Kanunu'nun 126'ıncı maddesine göre suç teşkil ediyor.

Ne olmuştu?

Sabah gazetesinin haberine göre, A Haber'in Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay Almanya'nın Frankfurt kentinde sabah saatlerinde polisin evlerine baskın düzenlemesinin ardından gözaltına alındı. Haberde, gözaltının nedeninin Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen Cevheri Güven'in şikayeti olduğu belirtildi.



Cevheri Güven'den açıklama

Almanya'da yaşayan Cevheri Güven, Twitter hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın kendi şikayeti üzerine başlatıldığını doğruladı. Sabah gazetesinin evinin adresini ifşa ederek "saldırganlara açıkça yol gösterdiğini" belirten Güven, "Evimin iç krokisine kadar anlatıldı ahaber’de. 2000’li yıllarda adresleri ifşa edilen ve 'fanatiklerce' öldürülen azınlık mensupları sürecinden bilinen bir yöntem bu. Her şeyin adilce sonuçlanmasını umarım" dedi.
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